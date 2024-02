Diese Kooperation passt einfach. Das Restaurant Aposto und die Aalen Legions haben sich gesucht und gefunden. Die beiden Brüder Christian und Patrick Graumann haben neben ihrer Gastronomie in Aalen eine weitere Mission und die heißt: die Aalen Legions bekannter machen. Mit der Party zum Super Bowl von Sonntag auf Montag ist ihnen ein fulminanter Startschuss geglückt.

21 Stunden im Dienst

„Ich habe der Putzfrau noch Hallo gesagt“, sagt Christian Graumann. Erst um 6 Uhr am Montagmorgen hat er sein Lokal verlassen. 21 Stunden Dienst gingen damit zu Ende. Doch auch danach war nicht wirklich an ausgiebigen Schlaf zu denken, denn um 9.30 Uhr startete für ihn der nächste Arbeitstag. „Ich bin Footballfan seit meiner Kindheit“, sagt Graumann, der ein Haus in Florida hatte.

Party war ein Wunschtraum

Im vergangenen Jahr im April haben die beiden Brüder das Aposto gekauft. Schon da war im klar: „Ich möchte eine Party zum Super Bowl haben.“ Dabei ging es dem Gastronom nie um das Geld. „Ich liebe den Football einfach und wollte so eine Party unbedingt.“ Mit den Aalen Legions fand er damit jetzt auch den perfekten Partner. „Die machen eine so tolle Arbeit, vor allem auch im Jugendbereich und da wollen wir gerne helfen und die Legions in der Stadt bekannter machen.“ Zwar hat beispielsweise die U19 ein Spiel in der heutigen Centus Arena ausrichten können. Doch ansonsten fehlt es der Mannschaft an Bekanntheit in der Stadt. „Ich habe die Legions kontaktiert und die waren sofort begeistert von der Party-Idee.“

Neu im Sortiment: Burger

Es wurde gefeilt an vielen Dingen und am Ende stand ein Konzept, das für die zukünftigen Partys weiter verfeinert wird. „Wir haben noch nie Burger bei uns gemacht“, sagt Graumann, dessen Restaurant eigentlich für Pizza steht. Doch den über 80 Gästen scheint es geschmeckt zu haben. „Das Feedback war durchweg positiv.“ Für die Legions hat es sich auch gelohnt. Schließlich hat sich gleich ein möglicher neuer Spieler zum Probetraining angemeldet. Die Kooperation soll jetzt nicht einschlafen. „Wir planen weitere Events.“

Keine einmalige Sache

Sportlich gesehen lief es nicht ganz nach Wunsch für Graumann. Die Kansas City Chiefs gewannen nach Verlängerung gegen die San Francisco 49ers. „Mein Team war leider gar nicht mehr dabei, aber ich habe mir gewünscht, dass es die 49ers packen.“ Das hat nicht geklappt. Aber diese Tatsache ist auch nicht weiter schlimm, denn es war ein packendes Spiel und ein erfolgreicher Abend für das Aposto, die Legions und die Football-Fans von der Ostalb. „Das Spiel war spannend und ich habe es tatsächlich überhaupt nicht so erwartet“, schiebt Graumann nach: „Es hat Spaß gemacht.“ Und damit steht fest: Es war nicht die letzte Party zum Super Bowl im Aposto.