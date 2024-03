Die Stadt könnte bei der Umgestaltung der Stuttgarter Straße, dem Neubau einer Brücke für Radfahrer und Fußgänger über den Rombach in Hofherrnweiler und beim Neubau des Radwegs in den Schafgärten von Landeszuschüssen profitieren. Aalen habe „den ersten Schritt auf dem Weg zu einer attraktiven Landesförderung haben Aalen und der Ostalbkreis für bedeutende Verkehrsprojekte im Wahlkreis Aalen geschafft“, freut sich der Landtagsabgeordnete Winfried Mack jetzt in einer Pressemitteilung.

„Acht neue Projekte wurden dieses Jahr in die Fortschreibung des Landesförderprogramms für kommunale Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur (LGVFG) neu aufgenommen“, gibt der CDU-Landtagsabgeordnete bekannt, denn „beim Ausbau sicherer Rad- und Fußwege wollen wir schnell vorankommen.“

Besonders Aalen könnte vom Landeszuschuss profitieren und hat die LGVFG-Förderung für die Umgestaltung der Stuttgarter Straße, den Neubau einer Brücke für Radfahrer und Fußgänger über den Rombach in Hofherrnweiler und einen Neubau des Radwegs in den Schafgärten beantragt. „Gerade die Stuttgarter Straße braucht dringend eine Veränderung und soll auch als Tor nach Aalen deutlich ansprechender werden“, freut sich Winfried Mack auch auf mehr Grün in der tristen Straße. Die Stadt Aalen hat zudem Zuschüsse für Radwegmarkierungen und 130 Fahrradbügel an Bushaltestellen, dem Altstadtring und am Bürgerhaus beantragt.

Entlang der Kreisstraße zwischen Hüttlingen und Sulzdorf soll ein neuer Geh- und Radweg entstehen, genauso wie in Unterschneidheim entlang der Kreisstraße zwischen Lindorf und Zöbingen und zwischen Harthausen und Zipplingen. „Diese neuen Wege verbessern die Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger“, das ist für den Landtagsabgeordneten besonders wichtig.

„Über die einzelnen Fördersätze nach dem LGVFG muss im Einzelfall noch entschieden werden. Die Fördersätze betragen aber bei Radwegen und Wegen für Fußgänger grundsätzlich zwischen 50 und 75 Prozent“, erläutert Mack.