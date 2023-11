Ein Tief bringt aktuelles ungemütliches und sehr stürmisches Wetter nach Baden-Württemberg. Auch für den Ostalbkreis entlang der Grenze zum Kreis Heidenheim im Bereich zwischen Nördlingen, Aalen und Schwäbisch Gmünd hat der Deutsche Wetterdienst eine Warnungen vor „markantem Wetter“ herausgegeben (Stand 5. November, 17 Uhr). Dabei muss laut Kriterien dieser Unwetterwarnstufe zwei (von vier) in der Region oberhalb von 600 Metern mit Böen von 60 bis 70 Kilometer pro Stunde aus südwestlicher Richtung, in exponierten Lagen sogar mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometer pro Stunde gerechnet werden. Der Wetterdienst warnt vor herabstürzenden Ästen oder anderen herabfallenden Gegenständen.

Wie Wettermelder Tim Abramowski berichtet, sind an seiner privaten Wetterstation in Wasseralfingen seit Mitternacht bislang knapp sechs Liter pro Quadratmeter gefallen. Auch in den kommenden Stunden wird noch Regen fallen.

Für den östlichen Virngrund (Warnstufe 1) sind dagegen allenfalls Böen von bis zu 60 Kilometer pro Stunde aus westlicher Richtung, in Verbindung mit Schauern zu erwarten.

Für Montag rechnet der Deutsche Wetterdienst tagsüber mit einer geringen Gewitterneigung, Böen um die 60 Kilometer pro Stunde seien aber durchaus möglich.