Strickkreis spendet 2100 Euro

Auch in diesem Jahr hat der Strickkreis der Begegnungsstätte Aalen rund um Maria Berger wieder Geld an verschiedene Organisationen gespendet. Knut Frank und Daniel Köger von der Wachkoma-Aktiv-Pflege Bopfingen, Chefärztin Iris Heselbach von der Geriatrie am Ostalb-Klinikum, Heike Nußbaum von der Malteser-Kinderkrankenpflege sowie Agnes Eberhardt von der Station 29 am Ostalb-Klinikum nahmen die Spenden entgegen. „Sie haben ein tolles Lebenswerk geschaffen“, lobte Iris Heselbach die Handarbeitsgruppe. Und Maria Berger ließ verlauten, dass auch bei ihnen Fachkräftemangel herrsche. Wer also Freude am Stricken habe und sich engagieren möchte, sei eingeladen, sich beim Strickkreis Aalen zu melden.