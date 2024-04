Stödtlen/Tannhausen zerlegt Lorch

Der TV Steinheim rückt in der Bezirksliga Lauchheim und Schwabsberg auf die Pelle. Unterkochen verteidigt den ersten Platz und liegt weiter einen Punkt vor Heldenfingen/Heuchlingen.

Stödtlen/Tannhausen - Lorch 7:0 (1:0). Tore: 1:0 A. Salinger (40.), 2:0 S. Lechner (46.), 3:0, 4:0, 5:0, 6:0, 7:0 D. Salinger (47., 52., 59., 66., 88.). Bes. Vork.: Rote Karte Lorch (45+2.). Bei windigem Wetter fuhr die SGM nach einer Roten Karte kurz vor der Halbzeit für die Gäste einen ungefährdeten Sieg ein.

Lauchheim - Heldenfingen/Heuchlingen 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Hering (24.), 0:2 Munz (29.), 0:3 Rothfuss (62.), 1:3 D. Maile (80.), 1:4 Schmid (83.). Ein Doppelschlag der Gäste innerhalb fünf Minuten in Hälfte eins brachte die Pausenführung. In Hälfte zwei verwalteten die Gäste geschickt ihre Führung und ließen lediglich in der Schlussphase einen Gegentreffer zu.

Nattheim - Neuler 0:1 (0:0). Tor: Marius Gentner (71.). Bes. Vork.: Gelb Rote Karte Nattheim (70., 75.), Rote Karte Neuler (85.). In einer turbulenten Partie gewann Neuler mit dem knappsten Ergebnis gegen Nattheim.

Schwabsberg-Buch - Unterkochen 1:2 (0:1). Tore: 0:1 T. Eckstein (8.), 1:1 J. Mack (61.), 1:2 M. Viehöfer (72., FE). Mit der ersten Aktion gehen die Gäste aus Unterkochen in Führung. Nach dem Treffer spielte eigentlich nur die DJK und erarbeitete sich Torchance um Torchance, verpassten aber frühzeitig den Ausgleich. Dieser gelang zwar in der 61. Minute. Die Zuschauer sahen dann nur noch Aktionen der Gäste. Folgerichtig fiel der Führungstreffer für den FV08 durch einen Elfmeter. Überschattet wurde der Sieg durch eine schwerere Verletzung von Unterkochens Niklas Schwarzer in der Nachspielzeit.

Dorfmerkingen II - Sontheim/Brenz 1:1 (0:0). Tore: 1:0 F. Ehrmann (77.), 1:1 Matuschek (85.). Bes. Vork.: Gelb Rote Karte Sontheim/Brenz (75.).

Hofherrnweiler-Unterrombach II - Schnaitheim 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Apuzzo (27.), 1:1 Y. Sigloch (45+1.). In einer zerfahrenen ersten Hälfte erzielten beide ein Tor. Nach der Pause kamen die Hausherren etwas besser ins Spiel, waren aber nicht zwingend genug. Ein gerechtes Unentschieden am Sauerbach.