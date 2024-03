Stödtlen/Tannhausen erzielt späten Siegtreffer

Bezirksliga-Spitzenreiter FV 08 Unterkochen hat zu Hause 3:3 gegen den FC Durlangen gespielt. Unterkochen konnte dabei in der 90. Minute zum 3:3 ausgleichen.Der TV Neuler feierte einen klaren 5:2-Erfolg gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen. Die Spiele in der Übersicht:

FV 08 Unterkochen - FC Durlangen 3:3 (2:1). Tore: 1:0 Viehöfer (29./Foulelfmeter), 1:1 Falcone (32.), 2:1 Ebert (45.+2), 2:2 Falcone (75.), 2:3 Falcone (77.), 3:3 Funk (90.). In einem intensiven Spiel war Unterkochen in der Anfangsphase die klar überlegene Mannschaft und hätte bereits nach einer Viertelstunde deutlich führen müssen. Der Führungstreffer fiel dann allerdings erst nach einer knappen halben Stunde per Elfmeter von Viehöfer. Die kalte Dusche folgte prompt, als Falcone nach einem Freistoß goldrichtig stand und den Ausgleich markierte. Noch vor der Pause schlug die Heimmannschaft dann aber zurück und führte völlig verdient mit 2:1. Nach dem Wechsel wurde das Spiel zerfahrener und es passierte wenig. Unterkochen war dem 3:1 näher, der Ausgleich fiel dann aber durch einen Fehler in der Hintermannschaft und war eine Einladung an Durlangens Falcone. Das Spiel völlig auf den Kopf stellte dann weitere zwei Minuten später erneut Falcone, mit einem Distanzschuss aus fast 30 Metern unter die Latte. In der 90. Minute fiel dann der Ausgleich durch Lukas Funk.

DJK-SG Schwabsberg-Buch - SGM Stödtlen/Tannhausen 2:3 (0:1). Tore: 0:1 D. Hammele (14.), 1:1, 2:2 S. Frank (66., 90+4./FE), 1:2, 2:3 S. Lechner (77., 90+7.). Eine unverdiente Niederlage musste die DJK hinnehmen. Die Hausherren starteten furios, mussten allerdings unerwartet einen Rückstand hinnehmen. Der hochverdiente Ausgleich fiel kurz nach der Halbzeitpause. In der 66. Minute gingen die Gäste erneut in Führung. Die DJK kam durch einen Elfmeter zum erneuten Ausgleich. Als sich beide Mannschaften bereits auf ein Unentschieden eingestellt hatten, schlugen die Gäste nochmals zu.

Neuler - Dorfmerkingen II 5:2 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 L. Hinderberger (19., 26.), 3:0 F. Funk (38.), 3:1 G. Guimaraes (64.), 4:1 S. Knecht (65.), 4:2 F. Amon (67.), 5:2 D. Pflieger (90+3.).

Nattheim - Lauchheim 3:0 (3:0). Tore: Baaman (6.), 2:0 Zimmermann (14.), 3:0 Eigentor (27.).

Steinheim - Hofherrnweiler-Unterrombach II 0:1 (0:0). Tor: Luca Sigloch (57./FE).