Stödtlen/Tannhausen bleibt in der Bezirksliga unbesiegt

Der FV 08 Unterkochen hat einen klaren 4:1–Erfolg gegen den SV Lauchheim gefeiert. Die SGM Stödtlen/Tannhausen bleibt weiter ohne Niederlage. In Neuler machte man aus einem 0:2 noch ein 2:2.

Heldenf./Heuchl. — Hofherrn.-Unterr. II 2:2 (1:2). Tore: 1:0 Acikgöz (29.), 1:1, 1:2 M. Blum (34., 45.+2.), 2:2 Hering (75.).

Neuler — Stödtlen/Tannhausen 2:2 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 C. Bieg (31., 50. beide FE), 2:1 M. Michel (74.), 2:2 S. Lechner (88.). Bei hochsommerlichen Temperaturen war es ein hitziges Gefecht zwischen beiden Mannschaften. Neuler ging durch zwei Foulelfmeter mit 2:0 in Führung. Die Gäste vergaben einen Strafstoß. 16 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit verkürzten die Gäste auf 1:2. Der TV Neuler vergab einige Chancen — und so kam Stödtlen/Tannhausen noch zum 2:2. Das war gleichzeitig auch der Endstand.

Unterkochen — Lauchheim 4:1 (3:0). Tore: 1:0 M. Zelic (7.), 2:0 S. Kaufmann (21.), 3:0 N. Schwarzer (39.), 3:1 F. Beck (75.), 4:1 M. Krenzelak (90+5.). Die erste Hälfte war spielerisch weitestgehend ausgeglichen. Unterkochen war vor dem Tor aber abgezockt und machte insgesamt drei Treffer. Lauchheim war außer bei einem Kopfball ungefährlich und so war die Führung zur Pause auch verdient. Nach dem Wechsel konzentrierte sich Unterkochen aufs Kontern, hätte längst ein viertes Tor machen müssen, bevor Lauchheim durch einen Freistoß noch einmal herankam. Am Ende wurde es aber nicht mehr gefährlich und es blieb beim verdienten Sieg mit drei Toren Unterschied.

Schwabsberg–Buch — Mögglingen 2:5 (0:1). Tore: 0:1 Fuchs (40.), 0:2 Borowski (52.), 0:3 Balle (56.), 1:3 F. Fürst (63.), 2:3 M. Fürst (66.), 2:4 Buchhauser (75.), 2:5 Forstenhäusler (90+2.). Ein Spielbericht wurde uns nicht übermittelt.

Schnaitheim — Dorfmerkingen II 0:2 (0:1). Tore: 0:1 L. Kalweit (30.), 0:2 Eigentor, Hommel (49.). Ein Spielbericht wurde uns nicht übermittelt.