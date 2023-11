Steve Gadd bringt’s auf den Punkt

Die 32. Ausgabe des Aalener Jazzfests an diesem Wochenende muss ohne ihren Topact auskommen. Die amerikanische Sängerin Beth Hart, deren Konzert für Sonntagabend geplant war, wird aus gesundheitlichen Gründen nach ihren Absagen in Ingolstadt, Nürnberg und Prag auch in Aalen nicht auftreten. Aber keine Sorge: Auch ohne Hart bleibt genügend Qualität, zum Beispiel die Steve Gadd Band, die am Donnerstagabend in der Stadthalle für Begeisterung sorgte.

Es ist nicht einfach, sich als Schlagzeuger auch in der erweiterten Öffentlichkeit einen Namen zu machen. Der New Yorker Steve Gadd, mittlerweile 78 Jahre alt, hat das geschafft. Er gilt ‐ nicht nur im Jazzbereich ‐ als eine Art Benchmark. Mehrere Schlagwerk-Kunststückchen sind nach ihm benannt, Horden von Schlagzeugschülerinnen und -schülern würden gerne so spielen, wie er es tut.

So auch der Aalener Eddie Cichosz, der seit Jahren eloquent moderierend durchs Aalener Jazzfestprogramm führt. In wenigen Worten und doch voller Ehrfurcht erklärt er dem Aalener Publikum, was so ein Drummer macht: „Er teilt die Zeit und bringt Räume zum Schwingen.“

Schön gesagt. Das sollte Aufforderung genug für Steve Gadd gewesen sein. Mit wenigen Worten und viel Charme führt Gadd durch den Abend, steuert ansonsten vom Drumset aus seine Band durch die Stücke ‐ und diese Band, die hat es wahrlich in sich. Da stehen gewichtige Kapitel der Jazzgeschichte auf der Bühne. Zum Beispiel Gitarrist Michael Landau, zum Beispiel Keyboarder Larry Goldings. Oder auch Travis Carlton am Bass. An der Trompete und dem Flügelhorn kommt Walt aus der umfangreichen amerikanischen Bläserfamilie Fowler hinzu.

Klar, dass in der allerdings nicht zu dicht besetzten Aalener Stadthalle der Applaus schon vor dem ersten Ton groß war. Vorschusslorbeeren, die sich die Band unmittelbar danach verdient. Leise steigt die Band ein, aber schnell ist klar, das da was Großes draus wird. Zum Beispiel, als Steve Gadd ein Stück seines langjährigen Gitarristen David Spinozza einzählt: „Doesn’t She Know by Now?“ ist ein erster Höhepunkt des Abends. Auch der lässige Blues „Hidden Drive“ hat Klasse. Und wie im Jazz üblich, werden die Mitmusiker nacheinander durchgefeatured: „Duke’s Anthem“ stellt Walt Fowler in den Mittelpunkt, „Sly Boots“ lässt Keyboarder Larry Goldings gut aussehen. Aber stets bleibt Bandchef Gadd Herr des Verfahrens, hat die Hebel oder, besser gesagt, die Drumsticks fest in der Hand. Immer genau auf den Punkt.

Nach fast zwei Stunden Blues, Jazz, Latin, Fusion und Jazz-Rock wird klar: Steve Gadd gilt zu Recht als einer der besten Schlagzeuger der Welt. Da lässt sich die Absage von Beth Hart doch ganz gut verschmerzen.