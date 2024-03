Sternsinger aus Waldhausen ersingen über 6200 Euro

42 Jungen und Mädchen sind von Pfarrer Andreas Macho ausgesandt worden, um den Segen in alle Häuser von Waldhausen und die Teilorte zu bringen. Die zehn Sternsingergruppen sammelten die stolze Spendensumme von über 6200 Euro. Diese geht über das Kindermissionswerk je zur Hälfte an das Hilfsprojekt Seed in Indien von Pfarrer Martin David sowie an das Behindertenzentrum La Union in Peru von Pater Juan. Foto: Kirchengemeinde St. Nikolaus