Steigende Arbeitslosenzahlen im Bezirk Aalen

Im August ist laut Bericht der Agentur für Arbeit die Zahl der Arbeitslosen um 697 Personen angestiegen. Damit waren insgesamt 10.042 Menschen in Ostwürttemberg ohne Beschäftigung, heißt es in einer Pressemitteilung. Das sind 7,5 Prozent mehr Arbeitslose als im Juli. „Wie jedes Jahr machen sich die Sommerferien und das Ende schulischer und betrieblicher Ausbildungen auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar — diese Entwicklung im August ist saisonüblich. Der Arbeitsmarkt kann in diesem Monat traditionell die zu Beginn der Haupturlaubszeit und am Ende eines Ausbildungsjahres steigende Zahl an Arbeitsuchenden nicht vollständig aufnehmen“, erklärt Udo Stohrer, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Aalen. „Dies gilt übrigens für alle Arbeitsagenturen in Baden–Württemberg. Der Aalener Agenturbezirk liegt mit einer Arbeitslosenquote von 3,9 Prozent nach wie vor unter dem Landesdurchschnitt von 4,1 Prozent.“

Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen um 875 und damit 9,5 Prozent gestiegen. Im August haben 568 Menschen aus der Arbeitslosigkeit heraus eine Erwerbstätigkeit aufgenommen und 989 Menschen haben sich im Anschluss an eine Erwerbstätigkeit arbeitslos gemeldet. Den prozentual stärksten Zuwachs verzeichnet im August die Gruppe der jungen Arbeitslosen bis 25 Jahre. Im Vergleich zum Vormonat ist ihre Zahl um 25,6 Prozent gestiegen. Derzeit sind 1021 Menschen unter 25 Jahren arbeitslos, 208 mehr als im Vormonat. Der Anteil jugendlicher Arbeitsloser steigt in den Ferien besonders stark und geht üblicherweise mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres wieder zurück, denn sie haben immer noch sehr gute Chancen auf dem Ausbildungsmarkt: Ende August gibt es zwar noch 195 Bewerber, die bisher keinen Ausbildungsplatz oder eine passende Alternative in der Tasche haben. Dem stehen aber rund 1427 freie Ausbildungsplätze gegenüber. Udo Stohrer hierzu: „Daran erkennt man, dass doch noch viele Unternehmen und Betriebe in unserer Region weiterhin nach Nachwuchs suchen. Wer also noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist, sollte das ganze Spektrum nutzen und sich gleich bewerben — gerne auch mit der Unterstützung unserer Berufsberaterinnen und -berater.“

Und auch an die Arbeitgeber wendet sich Stohrer mit einer Bitte: „Ich weiß, dass die Anforderungen der Betriebe und das Potenzial, das Bewerber für die Ausbildungsstellen mitbringen, nicht immer optimal zusammen passen. Im Ergebnis bleibt die Ausbildungsstelle dann oft leider unbesetzt, obwohl zeitgleich viele junge Menschen vergeblich nach einem Ausbildungsbetrieb suchen, der ihnen die Chance gibt, ihr Können unter Beweis zu stellen. Fördern Sie Potenziale und schließen Sie Lücken, denn: Wer heute ausbildet, sichert sich seine Fachkräfte von morgen und bleibt langfristig wettbewerbsfähig!“