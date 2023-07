Auf Initiative des Ost–albkreises und des Rems–Murr–Kreises haben die baden–württembergischen Landrätinnen und Landräte einstimmig eine Resolution verabschiedet.

Damit wenden sie sich gegen den Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses, ab 2024 die Mindestmenge für die Versorgung von Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht von unter 1250 Gramm von 14 auf 25 Fälle pro Jahr hochzusetzen. Wenn ein Klinikum diese Mindestmenge nicht erreicht, dann darf es diese Leistung nicht mehr erbringen. Das würde auch das Stauferklinikum in Mutlangen betreffen.

Landrat Dr. Joachim Bläse hatte sich mit der Problematik bereits im Juni an Sozialminister Manne Lucha gewandt. Die Folge dieser Regelung wäre, dass nur noch zehn Kliniken die gesamte Versorgung der Frühgeborenen unter 1250 Gramm sicherstellen müssten.

Betroffen wäre davon auch die Klinik für Kinder– und Jugendmedizin der Kliniken Ostalb in Mutlangen. Dort wird die ab 2024 neu geforderte Mindestmenge knapp verfehlt. „Damit droht, dass uns das Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe des Level 1 aberkannt wird und Frühchen mit einem Geburtsgewicht unter 1250 Gramm oder die vor der 29. Schwangerschaftswoche geboren werden in ihren ersten Tagen nicht im Ostalbkreis versorgt werden können“, so Bläse.

Dramatisch sei, dass die umliegenden Perinatalzentren mit Level 1, zum Beispiel in Ulm und Stuttgart, keine großen Kapazitäten hätten, um die Fälle zu übernehmen, macht Bläse die Folgen der neuen Regelung deutlich. „Es muss weiterhin eine Versorgung der kleinsten Bürgerinnen und Bürger im Landkreis und der gesamten Region geben. Bevor die flächendeckende Versorgung wegfällt, muss es Ausnahmen der Mindestmengenvorgaben geben“, fordert der Ostalb–Landrat.

Er sei zuversichtlich, dass durch die Resolution die Anhebung der Mindestmengen zurückgenommen wird oder zumindest Ausnahmen möglich werden.

In der Resolution, die am 20. Juli im Rahmen der Landrätinnen– und Landrätekonferenz beschlossen wurde, heißt es: „Bei der Versorgung von Frühgeborenen muss die Qualität im Mittelpunkt stehen und nicht die Erfüllung von bundesweiten Mindestmengen. Zwar können Mindestmengen ein durchaus sinnvolles Mittel sein, um die Qualität bei planbaren Eingriffen wie dem Ersatz von Knie– und Hüftgelenken zu steuern. Doch wenn es darum geht, das Leben eines Kindes zu retten oder überhaupt erst zu ermöglichen, sollten und dürfen wir uns nicht an fixen Zahlen orientieren.“

Der Bund hatte seine neue Regelung mit Studien begründet, nach denen frühgeborene Säuglinge in Kliniken mit höherer Fallzahl eine bessere Überlebenschance hätten. Doch habe die beschlossene Mindestmenge einschneidende Auswirkungen auf die Versorgungsstruktur in Baden–Württemberg.

Gut die Hälfte der 21 Perinatalzentren würden die Mindestmengenvorgabe nicht erfüllen. Folglich würden sie von 2024 nicht mehr für die Versorgung der kleinen Frühgeborenen zur Verfügung stehen — mit laut den Landräten dramatischen Folgen für deren flächendeckende Versorgung. Bei den fragilen Frühchen bleibe in einem Notfall keine Zeit für eine langwierige Verlegung zwischen Geburtsklinik und ausgedünntem Netz an Perinatalzentren Level 1. Auch müsse angezweifelt werden, dass es in den verbleibenden zehn Kliniken eine ausreichende Kapazität für die zu erwartenden zusätzlichen Geburten gebe.