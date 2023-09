Statt Stadtfest auf in die Berge: „Bubu“ hält Wort

Während Tausende am vergangenen Wochenende bei den Reichsstädter Tagen in der Aalener Innenstadt gefeiert haben, war Robert Brenner, Inhaber „Vom Fass“, mit seinem Stand vor seinem Geschäft in der Mittelbachstraße nach 30 Jahren erstmals nicht mit dabei. Am Freitag und Samstag auch nicht als Besucher. Vielmehr erkundete „Bubu“ mit seiner Frau Dagmar („Daggi“) die Bergwelt im österreichischen Reutte. Lediglich am Sonntagabend besuchte er diejenigen Stände, die er beim Stadtfest in den vergangenen Jahrzehnten mit seinen Getränken beliefert hat.

Den Schritt, bei den Reichsstädter Tagen nicht teilzunehmen, bereut Robert Brenner nicht. Wer A sagt, müsse auch B sagen, sagt der Inhaber des Geschäfts „Vom Fass“, der zum ersten Mal in der Geschichte seines Ladens in den Streik getreten ist. Er habe es bis zum Ende nicht eingesehen, 97,50 Euro mehr für seine Überdachung zu bezahlen, die seit eh und je nicht als Partyfläche gedient, sondern die Besucher vor Wind und Regen geschützt habe. Die 97,50 Euro, die er eingespart hat, will er jetzt an den Kinderschutzbund in Aalen spenden, mit weiteren 100 Euro unterstütze er die Stiftung Haus Lindenhof. Mit dieser Geste will er deutlich machen, dass es ihm nie darum gegangen sei, sich beim Stadtfest eine goldene Nase zu verdienen. Ihm sei es lediglich um das Prinzip gegangen. Und den indirekten Vorwurf, als Betrüger die vergangenen Jahre seinen Stand nicht korrekt angemeldet zu haben, lasse er nach wie vor nicht auf sich sitzen.

Dass „Bubu“ klare Kante gezeigt habe, finden zahlreiche Aalener bemerkenswert. Auch wenn sein Weinstand in diesem Jahr merklich gefehlt habe. Ihr Bedauern und den Respekt vor seiner Entscheidung äußerten zahlreiche Kunden und Reichsstädter–Tage–Besucher schriftlich in einem Gästebuch, das am Freitagmorgen auf einem Stehtisch vor dem Geschäft platziert wurde. Dieses sei übers Festwochenende vollgeschrieben worden, sagt Robert Brenner im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“.

Er selbst habe auch privat den Reichsstädter Tagen in diesem Jahr den Rücken gekehrt. Am Stadtfest unterwegs zu sein und Fragen wegen seiner Nichtteilnahme zu beantworten, sei nervlich nicht gegangen. Vielmehr habe er sich mit seiner Frau auf nach Österreich gemacht. Nach seiner Rückkehr am Sonntagabend habe er allerdings mehrere Stände besucht und hier den Missmut vieler Betreiber angesichts der Auflagen der Stadt Aalen mitbekommen. Unter anderem würden es viele Gastronomen nicht mehr einsehen, für eine Außenbestuhlung, für die sie das ganze Jahr zur Kasse gebeten würden, beim Stadtfest nochmals extra bezahlen zu müssen.

Ob „Bubu“ beim nächsten Stadtfest mitmacht, hänge von den Auflagen ab. „2024 werden die Karten neu gemischt“, sagt er. Seine Nichtteilnahme habe ihm nicht geschadet. Neben der Standgebühr und der Gewerbesteuer habe er sich heuer auch die Kosten für die Überdachung in Höhe von 1200 Euro gespart. „Zwei Jahre Corona haben mir nicht weh getan und auch die Nichtteilnahme am Stadtfest wird nicht mein Untergang sein“, sagt er.