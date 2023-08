Statt Bodenbeläge gibt’s jetzt in der Roßstraße Sneaker

Im April hat der Aalener Marco Marino einen Monat lang den Pop–up–Store „Mioomi“ im Kubus betrieben. Jetzt will er mit seinem Geschäft für Sneaker im ehemaligen Teppich Lempart durchstarten. Auf rund 85 Quadratmetern Fläche betreibt er hinter dem „Schuhstadel“ von Martin Sachse den hinteren Teil des ehemaligen Fachgeschäfts für Bodenbeläge, Wohnaccessoires und Gardinen. Vorerst als Pop–up–Store geplant, möchte der 39–Jährige an diesem Standort allerdings dauerhaft bleiben.

Donnerstagmorgen um 11 Uhr. Marco Marino öffnet seinen Laden „Mioomi“ in der Roßstraße. Bis 14 Uhr wird hier allerdings sein Mitarbeiter Luca Trippa die Kunden bedienen, denn neben seinem Sneaker–Geschäft arbeitet der 39–Jährige bei seinem Vater Gaetano Marino im Pizzahaus „Le Palme“. Von 15 bis 17 Uhr steht er dann allerdings selbst im „Mioomi“, bevor es danach wieder ins Restaurant geht.

Auf zwei Hochzeiten zu tanzen, sei für den Aalener mit italienisch stämmigen Wurzeln keine Belastung. Bereits von 2010 bis 2013 hat er neben seinem Job als Bedienung im Pizzahaus „Le Palme“ die ehemalige Cafébar „Mio“ in der Radgasse (heute Trattoria „Buon Giorno“) geführt. „Aus dieser Zeit als Gastronom stammt auch der Name meines Sneaker–Geschäfts“, erzählt Marco Marino im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“. Aus „Mio“ sei dann nach einer Umfrage via Instagram „Mioomi“ geworden.

Nach dem Ende des Pop–up–Stores im Kubus sei er auf der Suche nach einem neuen Standort gewesen. Die jetzige Lage habe ihm Citymanager Reinhard Skusa vermittelt, der eigenen Angaben zufolge derzeit auch dabei ist, die restliche Fläche im ehemaligen Teppich Lempart an den Mann zu bringen. Gespräche mit potenziellen Interessenten würden laufen, sagt er. Dass sich Aalener wie Marco Marino mit einer neuen Geschäftsidee selbstständig machen, finde er „super“. Das zeige auch ihre Zuversicht in den Standort Aalen.

Die Idee, Sneaker in Aalen anzubieten, sei aus einem Hobby des 39–Jährigen heraus entstanden. Marino selbst habe einen Schuhtick. Rund 120 Paar Schuhe könne er sein Eigen nennen. Zum Teil seien diese noch ungetragen und würden in Kartons verpackt bei ihm zuhause liegen. Anfangs habe er Sneaker online vertrieben, bis er im April die Möglichkeit hatte, vorübergehend in den Kubus einzuziehen.

Wie hier bietet er auch in seinem Geschäft in der Roßstraße sowohl für Damen als auch Herren sogenannte „Hyped Sneakers“ an, also Turnschuhe, die limitiert und in der Regel nicht leicht zu erwerben sind. „Speziell die Jordan–Modelle von Nike, aber auch modifizierte ,custom made’-Modelle sind hier zu haben“, sagt Marco Marino, der auch T–Shirts im Angebot hat, die langfristig gesehen mit dem Logo „Mioomi“ bedruckt werden sollen. Ein Renner seien auch die Schlüsselanhänger in Form von Sneakern.

Gerne würde der 39–Jährige auf lange Sicht in der Roßstraße bleiben. Das hänge allerdings auch davon ab, was der Eigentümer des Gebäudes plant. Die einstige Fläche von „Mioomi“ im Kubus steht nach dem Auszug von Marco Marino nach wie vor leer. Laut Maike Merz, die für die Pressearbeit des Einkaufscenters verantwortlich ist, würden konkrete Gespräche mit potenziellen Mietern laufen.