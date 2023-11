Starke Performance der beiden KG-Teams

Die Ringer der Kampfgemeinschaft Dewangen/Fachsenfeld sind sowohl in der Landesklasse, als auch in der Oberliga gegen den TSV Ehningen angetreten. Nachdem im September der Vorkampf der beiden Mannschaften mit 24:8 für die KG DeFa II entschieden werden konnte, wurde der Rückkampf in Ehningen mit Spannung erwartet.

Den Auftakt machte die KG DeFa II gegen TSV Ehningen II in der Landesklasse mit Felix Weingart. In der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm stand er im griechisch-römischen Stil gegen Ahmad Kanji auf der Matte und wurde geschultert. Lorenz Sturm wurde bis 61 Kilogramm kampfloser Sieger, da der TSV hier keinen Vertreter stellte. Norik Lutz kämpfte in der Klasse bis 66 Kilogramm Greco gegen Alexander Rott und konnte durch Technische Überlegenheit (TÜ) mit 15:0 Punkten gewinnen. In der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm trat Luca Seibold im Freistil gegen Elvin Sergen Ersoy an und konnte mit einem Schultersieg den Kampf für sich entscheiden. Rohllah Tajik konnte im griechisch-römischen Stil sein Können unter Beweis stellen und schulterte Marius Brendl in der Klasse bis 75 Kilogramm.

Über die volle Distanz von sechs Minuten kämpfte Florian Seibold im freien Stil bis 80 Kilogramm gegen Alexander Mutz und musste sich letztendlich durch Punktsieg geschlagen geben. Ebenfalls über die gesamte Länge kämpfte Jan Musial im Greco bis 86 Kilogramm gegen Enes Saran und gewann seinen Kampf durch TÜ. Peter Josef Eckstein zeigte sein Können in der Klasse bis 98 Kilogramm im Freistil gegen Kai Rösch und gewann durch Punktsieg. In der schwersten Gewichtsklasse bis 130 Kilogramm dominierte Lars Eckstein über Berkan Tas und konnte ebenfalls durch Punktsieg gewinnen.

Nach den neun Kämpfen endete die Partie dieses Abends mit 12:6 für die Welland Germanen. Im Anschluss fand der Kampf der beiden ersten Mannschaften in der Oberliga statt. Nachdem der Vorkampf mit einem knappen 17:16 an den TSV Ehningen ging, waren die Welland Germanen bereit. das Duell in der Rückrunde für sich zu entscheiden.

In der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm startete Obaidullah Besmella gegen Leonid Moroz im Greco und verlor den Kampf durch einen Technischen Überlegenheitssieg seines Gegners. Dimitru-Alin Spiridon stand in der Klasse bis 61 Kilogramm Oscar Emmanuel Ziegler im Freistil gegenüber und konnte durch Schultersieg gewinnen. Im griechisch-römischen Stil kämpfte David Kraus gegen Constantin Bulibasa und musste sich durch Punktsieg des Ehningers in der Klasse bis 66 Kilogramm geschlagen geben.

Kàroly Kiss stand gegen Sebastian Sander bis 71 Kilogramm im Ring und siegte durch Technische Überlegenheit mit 15:0 Punkten. Im Griechisch-römischen Stil bis 75 Kilogramm konnte Davids Bruder Yannick Emil Kraus seine Überlegenheit gegen Simon Prochazka demonstrieren und gewann durch TÜ den Kampf. Im zweiten Kampf bis 75 Kilogramm standen sich Nicklas Haßler und Marian Rall gegenüber. Über die volle Länge von sechs Minuten kämpften die Sportler im Freistil, bis der Welland Germane durch Technische Überlegenheit siegte. Ebenfalls über die kräftezehrende volle Distanz rangen Dragan Markovic und Lars Völter in der Klasse bis 80 Kilogramm Greco, Markovic konnte den Kampf durch Punktsieg für sich entscheiden. Sein Talent zeigte André Winkler im Freistil bis 80 Kilogramm, als er gegen Jonathan Kempf durch TÜ mit 15:0 Punkten gewann. Die Begegnung in der Gewichtsklasse bis 98 Kilogramm konnte Samuel Guerrero Santana im griechisch-römischen Stil durch einen Schultersieg gegen Fabian Bendl beenden. Holger Fingerle musste sich in der Klasse bis 130 Kilogramm gegen Andrian Grosul im Freistil durch einen Schultersieg geschlagen geben. Damit siegt die KG 24:11.