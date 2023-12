Beim Aalener Spioncup 2023 sind 26 Schwimmer des SC Delphin Aalen aus den verschiedenen Leistungs- und Nachwuchsgruppen im heimischen Hallenbad an den Start gegangen. 21 Gold-, 13 Silber- und 17 Bronzemedaillen sind die Ausbeute.

Trainerin Daniela Jung hat im Vorfeld ihre Schützlinge Annika Elser (Jahrgang 2014), Bela Schröder (2014), Ariane Ament (2015), Tamara Holzhofer (2015), Klara Bommersbach (2016) und Sophia Kaltenberger (2016) gezielt vorbereitet. Dies zahlte sich aus und alle absolvierten diesen ersten Meilenstein eines Schwimmers mit Bravour. Sophia Kaltenberger freute sich über Silbe und Ariane Ament sowie Klara Bommersbach über Bronze. Julia Weiß (2016), die schon Wettkampferfahrung nachweisen kann, schwamm neue Bestzeiten über 50 Meter Brust und Freistil in 59,63 Sekunden, sowie 100 Meter Freistil und stand gleich dreimal ganz oben auf dem Podest. Hanna Riedel, die über 50 Meter Brust und Freistil ins Wasser sprang, konnte Wettkampferfahrungen sammeln. Die Leistungsgruppe II um Cheftrainer Alexander Jung zeigte ebenso eine ansprechende Leistung. Elisabeth Berreth und Noah Friedlein starteten über 50, 100 und 200 Meter Freistil und verbesserten ihre persönlichen Bestzeiten deutlich.

Maximus Ficarotta schwamm über 50 Meter Freistil, 50 Meter Rücken und 100 Meter Freistil neue Bestzeiten. Clement Hermann zeigte dreimal sein Können über 50 Meter Brust, 100 Meter Freistil und einem dritten Platz über 200 Meter Freistil. Für Joshua Jehle war es der zweite Wettkampf überhaupt und er konnte sich über 50 Meter Brust und Freistil, sowie 100 Meter und 200 Meter Freistil unter den besten Zehn platzieren. Luca Nussbaumer freute sich über eine Leistungssteigerung über 50 Meter Freistil und 100 Meter Freistil, sowie den zweiten Platz über 50 Meter Brust. Annabelle Schur, die ebenfalls 50 Meter Freistil, 50 Meter Brust und 100 Meter Freistil schwamm, schaffte den Sprung aufs Podest nicht.

Tillmann Feiler und Markus Selig gingen über alle Freistilstrecken an den Start. Tillmann wurde über 50 Meter Freistil (34,97 Sekunde) mit Bronze belohnt. Selig schwamm zu neuen Bestzeiten. Die erfahrenen Leistungsschwimmer aus der ersten Mannschaft erzielten noch einmal beeindruckende Ergebnisse. Der Wettkampf beinhaltet drei Formen von Finalläufen. Ein sogenanntes Cut-Off Rennen, an dem die fünf schnellsten Sportler starten und nacheinander ausscheiden, bis es einen Sieger gibt. Besonders erfreulich war die Teilnahme von vier Delphinen im im offenen Jahrgang aufgetragen Cut-Off Rennen. Lilli Bauer startete über alle vier Freistilstrecken und 50 Meter Rücken. In ihrem Jahrgang wurde Bauer mit persönlichen Bestzeiten über 200 und 400 Meter Freistil jeweils Zweite, über 50 Meter Rücken, 50 Meter Freistil und 100 Meter Freistil erhielt sie Bronze. Jasmin Schroll schwamm sich über 50 Meter Freistil in der Zeit von 29,68 Sekunden und 100 Meter Freistil auf den ersten Platz und qualifizierte sich für verschiedene Finalläufe. Im Cut-Off-Finale über 50 Meter Freistil scheiterte Schroll im Halbfinale. Über 50 Meter Rücken (34,83 Sekunden) erreichte sie den zweiten Platz. Über 100 Meter Freistil qualifizierte sie sich mit Gold nochmals für den Finallauf als Viertschnellste. Finja Wiegand hatte ein Mammutprogramm zu bewältigen. Über 50 Meter Freistil in der Zeit von 29,24 Sekunden und dem ersten Rang qualifizierte sie sich für das Cut-Off-Finale und wurde dort mit dem dritten Platz nach den Ausscheidungsrennen belohnt. Ebenfalls schwamm sich sie ins Jugendfinale über 100 Meter Lagen (1:19,55 Minuten) und holte sich Silber. Über 50 Meter Schmetterling und 100 Meter Freistil wurde sie ebenfalls Erste, sowie über 200 Meter Freistil Zweite.

Über die 100 Meter Freistil kam sie nochmals ins Jugendfinale und schlug als Schnellste an. Lena Wiegand ging über alle Freistilstrecken an den Start und sicherte sich über 100 Meter Freistil den dritten Platz, über 200 Meter und 400 Meter Freistil landete sie auf dem vierten Platz und über 50 Meter Freistil wurde sie in ihrem Jahrgang Fünfte. Linus Baader schwamm sich über 50 Meter Freistil (26,22 Sekunden, dritter Platz) in das Cut-Off-Finale. Hier holt er sich den vierten Platz. Über die 100 Meter Freistil wurde er in seiner Wertung Dritter. Freistilspezialist Michael Hees wurde über 50 Meter Freistil in 26,41 Sekunden, 100 Meter Freistil in 56,66 Sekunden 200 Meter Freistil in 2:06,77 Minuten und 400 Meter Freistil in 4:31,96 Minuten fünfmal mit Gold ausgezeichnet. Über die ungewohnten 50 Meter Schmetterling wurde er in seinem Jahrgang in der Zeit von 31,38 Sekunden Zweiter. Für das Cut-Off-Finale der Männer qualifizierte sich Hees über 50 Meter Freistil und schwamm bis zum Viertelfinale mit. Im 100 Meter Freistil Jugendfinale stand er am Schluss ganz oben auf dem Siegerpodest (56,69 Sekunden). Simon Thaler erkämpfte sich fünf Goldmedaillen und zeigte über 50 Meter Freistil (27,04), 100 Meter Freistil (57,58), 200 Meter Freistil (02:09,93 Minuten) und 400 Meter Freistil (4:44,19 Minuten), sowie 50 Meter Schmetterling starke Ergebnisse.

Beim Cut-Off-Finale über 50 Meter Freistil wurde er Dritter. Auch über 100 Meter Freistil kam Thaler in den Finallauf und steigerte seine persönliche Bestzeit nochmals. Lukas Thaler schwamm sich über 50 Meter Freistil (26,60) und 100 Meter Lagen auf den vierten Platz. Über 100 Meter Freistil (58,81) und 50 Meter Schmetterling (29,20) wurde er jeweils Zweiter. Masterschwimmer Mathias Oppold wurde über die 50 Meter Brust i(33,39) und 100 Meter Brust (1:13,99) jeweils Zweiter. Über 200 Meter Brust erkämpfte er sich Gold und kam über die 100-Meter-Bruststrecke ins Finale. Im Finallauf erreichte er in 01:12,20 Minuten den dritten Platz.

In der 4 x 50 Meter Lagenstaffel Mix mit Jasmin Schroll, Finja Wiegand, Lukas Thaler und Matthias Oppold erzielte man Platz zwei. Bei der 4 x 50 Meter Freistil-Staffel Mix in der Besetzung Simon Thaler, Jasmin Schroll, Finja Wiegand und Michael Hees (1:53,64) stand ebenfalls der zweite Platz. Gleiches gelang der weiblichen Staffel über 4 x 50 Meter Freistil mit Lilli Bauer, Jasmin Schroll, Finja und Lena Wiegand und der männlichen Staffel über 4 x 50 Meter Freistil in der Besetzung Linus Baader, Michael Hees, Simon Thaler und Lukas Thaler.