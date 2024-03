Remis im ersten Pflichtspiel des Jahres. Fußball-Regionalligist VfR Aalen hat zu Hause 0:0 gegen den 1. FSV Mainz 05 II gespielt. Dabei war deutlich mehr möglich. Die Mannschaft von Trainer Markus Pflanz hatte viele hochkarätige Chancen, doch der Ball wollte nicht ins Tor. Defensiv stand der VfR sehr sicher.

VfR jubelt über frühe Führung, jedoch nur für wenige Sekunden

Bei bestem Wetter war der VfR umgehend auf Betriebstemperatur. Bereits in der zweiten Minute hatte Verteidiger Lasse Jürgensen die Chance zur Führung. Sein Kopfball ging aber über das Tor. In der siebten Minute durften sich die Aalener dann über die Führung freuen - vermeintlich. Schiedsrichter Marius Ulbrich hatte allerdings etwas dagegen und entschied auf Abseits. Nach einem Freistoß auf halblinker Seite von Alessandro Abruscia stand Vico Meien, der per Kopf traf, im Abseits. In der 22. Minute verpasste Benjamin Kindsvater das 1:0. Er setzte sich stark auf der linken Seite durch, marschierte Richtung Tor. Torhüter Maximilian Kinzig eilte aus seinem Kasten und war beim Abschluss von Benjamin Kindsvater noch mit dem Fuß dran. Kurz darauf scheiterte Marco Rienhardt auch an Torhüter Maximilian Kinzig. Die Führung wäre zu diesem Zeitpunkt hochverdient gewesen. Die Mainzer hatten in Hälfte eins nur eine halbwegs gute Möglichkeit. Aber Schlussmann Michel Witte war auf der Hut. In den ersten 45 Minuten sahen die knapp 1300 Zuschauer einen dominanten VfR, jedoch keine Tore.

Viele Chancen aber kein Tor

Auch in der zweiten Halbzeit waren die Aalener spielbestimmend und hatten viele, teils hochkarätige Möglichkeiten. Lasse Jürgensen (63. Minute), Benjamin Kindsvater (69.), Ephraim Eshele (79.), Ali Odabas (80.) und Vico Meien (81.) verpassten das 1:0. Die Mainzer, die früh in Hälfte zwei bereits auf Zeit spielten, hätten die Partie in der Nachspielzeit fast noch auf den Kopf gestellt. Der Ball landete nämlich im VfR-Tor. Schiedsrichter Maximilian Kinzig sah zuvor aber ein Foulspiel. So blieb es letztlich beim 0:0. "Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, ein Chancenplus hatten wir auch. Unterm Strich steht aber ein 0:0", so VfR-Trainer Markus Pflanz nach der Partie.

VfR: Witte - Rahn, Odabas, Jürgensen, Thermann - Meien, Abruscia - Wächter (60. Maiella), Preu (86. Rapp) - Kindsvater, Rienhardt (71. Eshele)