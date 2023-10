Stark! Nick Eiberger rast auf den siebten Platz

Nick Eiberger schließt seine erste Saison in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) erfolgreich ab. Nach seinem Erfolg in Glemseck beendet Nick Eiberger die Saison im Twin Cup auf einem starken siebten Platz in der Gesamtwertung der 32 Starter, obwohl er im letzten Rennen in Hockenheim mit technischen Problemen zu kämpfen hatte.

In den vorangegangenen Rennen am Sachsenring, in Oschersleben, in Schleiz und am Frohburger Dreieck hat er bereits gezeigt, dass durchaus mit ihm zu rechnen ist. In Schleiz fehlte nur ein Wimpernschlag, um auf dem „Treppchen“ zu stehen.

Die Fans vor Ort waren besonders von seinen fairen, aber trotzdem aufsehenerregenden Fights und Überholmanövern begeistert. Beachtlich ist auch, dass der junge 21-Jährige, da dies seine erste Saison in der Deutschen Motorradmeisterschaft war, mit einem Motorrad gestartet ist, für das er in dieser Klasse auf keinerlei Referenzen zurückgreifen konnte. Anders als seine Gegner, die schon seit drei bis vier Jahren dort starten. Kämpferisch hat er sich jedoch Rennen für Rennen gesteigert. Zwischen den einzelnen Veranstaltungen wurden immer wieder an seinem Motorrad Verbesserungen in der Fahrwerksabstimmung vorgenommen.

Auch die Geometrie musste geändert werden, wofür Teile in Sonderanfertigung in Auftrag gegeben und dann verbaut wurden.