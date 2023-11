Standing Ovations für das Ostalb Jazz Orchestra

Mit Standing Ovations haben die Fans gepflegter Big Band Musik das Ostalb Jazz Orchestra (OJO) am Sonntagnachmittag im nahezu ausverkauften Veranstaltungssaal des KubAA gefeiert. „Was kann man an einem solchen verregneten Sonntag besseres machen, als sich zwei Stunden Big Band Musik live zu gönnen?“, fragte Bandleader Gerhard Ott in den Saal, erntete zustimmendes Kopfnicken aus den dicht besetzten Stuhlreihen und nahm das Publikum mit auf eine Reise in die musikalische Welt von Duke Ellington, Count Basie & Co.

Dass das OJO auf dieser Tour durch zahlreiche Standards aus dem Repertoire der legendären amerikanischen Big Bands ausgesprochen relaxed unterwegs war, liegt vermutlich daran, dass im OJO weniger „Jungspunde“, sondern überwiegend erfahrene Musiker an den Pulten sitzen, alte „musikalische Hasen“ sozusagen, im besten Sinn des Wortes. Darunter sind so bekannte Gesichter aus der regionalen Musikszene wie etwa die Trompeter Werner Wohlfahrt, Max Hausenstein und Sebastian Hahn, Martin Sandel und Karin Ott am Saxophon und natürlich Gerhard Ott himself am Dirigentenpult. Gleichwohl verbindet das OJO auf bemerkenswerte Art und Weise musikalische Erfahrung mit ambitionierter, jugendlicher Spielfreude.

Technische Perfektion, einen voluminösen Sound und präzise Satzarbeit der Bläser hört man dabei nicht nur in lässig swingenden und groovenden Nummer wie „Satin Doll“ von Ellington oder in Dave Brubecks „Take five“ sondern auch in modernen Titeln wie etwa „Brass machine“ aus der Feder des Briten Mark Taylor. Dabei lassen sich vor allem die Trompeter nicht lange bitten. Quirlige Technik und ausdauernden Ansatz in hohen Lagen quittieren die Zuhörer immer wieder mit begeistertem „Szenenapplaus“.

Verschiedene Solisten sind in den einzelnen Stücken kreativ und musikalisch souverän unterwegs. Aber auch die vokale Komponente im Big Band Sound wird vom OJO nicht vernachlässigt. Dafür garantiert vor allem Tanja Gold ‐ Hagel mit ihrem emotionalen feeling in der Stimme etwa in „How sweet it is to be loved by you“ von Marvin Gaye. Aber auch vierstimmig geht die sprichwörtliche musikalische Post immer wieder gewaltig ab. Bass und Rhythmus sorgen für ein stabiles musikalisches Fundament und einen lockeren Drive, Klavier und Drums melden sich dazu auch solistisch überzeugend. Gerhard Ott hält das Ganze auf der breiten, dafür aber nicht sehr tiefen Bühne routiniert und unaufgeregt gestaltend zusammen und moderiert auch humorig den entspannten musikalischen Nachmittag.