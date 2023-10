Christian Sorg, Auszubildender der Stadt Aalen, ist für seine hervorragenden Leistungen bei der Abschlussprüfung zum Vermessungstechniker ausgezeichnet worden. Er gehört damit landesweit in diesem Jahr zu den besten drei von über 120 Absolventen in diesem Fachgebiet. Die Auszeichnung erhält er sowohl für seine Leistungen in der theoretischen als auch in der praktischen Prüfung.

Oberbürgermeister Frederick Brütting gratulierte dem frischgebackenen Vermessungstechniker zu seinem hervorragenden Abschneiden und überreichte ein Präsent der Stadtverwaltung. Christian Sorg bleibt auch nach seiner Ausbildung der Stadt Aalen erhalten. Er wird in seiner Funktion als Vermessungstechniker weiterhin im Amt für Vermessung, Liegenschaften und Bauverwaltung tätig sein.

Insgesamt machen zurzeit 85 junge Menschen eine Ausbildung oder ein Studium bei der Stadt Aalen. Allein im aktuellen Ausbildungsjahr haben sich 39 Schulabgänger und -abgängerinnen für eine Ausbildung oder ein Studium in den zahlreichen Berufsfeldern entschlossen, die von der Stadt Aalen angeboten werden.