Energiekrise, Ukrainekrieg, Gasmangellage, CO2-Bepreisung: Die Schlagworte sind in den vergangenen Monaten und Jahren nur so auf die Energiekunden hereingeprasselt.

Doch was steckt dahinter? Wie setzen sich Energiepreise zusammen? Welchen Einfluss haben lokale Anbieter? Und - vor allem - wie geht’s weiter? Wir haben mit Prokurist Olaf Ruppe gesprochen, der bei den Stadtwerken Aalen als Bereichsleiter für den Markt zuständig ist und solche Fragen praktisch aus dem Stegreif beantworten kann.

Sein Fazit: Die „Preiskapriolen der vergangenen Jahre sind zumindest erstmal vorbei, die Zeiten billiger Energie sind vorbei.“

Herr Ruppe, was ist in den vergangenen drei Jahren auf dem Energiemarkt passiert? Es ging ja drunter und drüber.

In der Tat, aber die Preiskapriolen der Vergangenheit scheinen nun erstmal vorbei, der Markt hat sich beruhigt. Schon Mitte 2021, also gut ein Dreivierteljahr vor dem Angriff auf die Ukraine, haben wir einen extremen Anstieg der Energiepreise im Großhandel registriert.

Der Krieg in der Ukraine war also nicht die Ursache, sondern es gab ganz unterschiedliche Gründe. Zu einem Teil war der Preisanstieg auf Spekulationen am Energiemarkt zurückzuführen. Dazu kamen eine hohe Nachfrage, vor allem in Asien, und eine geringere Förderung, zum Beispiel beim Fracking-Gas aus den USA.

Für eine rentable Förderung war der Basisenergiepreis einfach nicht hoch genug. Außerdem spielten politische Faktoren wie die Unruhen am persischen Golf, Stichwort Syrien und Jemen, eine Rolle.

Können Sie das an Zahlen festmachen?

Schon damals stand weniger Pipeline-Gas zur Verfügung, die Großhändler mussten sich nach anderen Quellen umsehen. Anfang 2022, nach Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und dem Greifen der Sanktionen, kam der Erdgas-Import aus Russland nahezu zum Erliegen.

Aber die Mengen wurden ja trotzdem gebraucht. Das ließ die Preise steigen. Ein Beispiel: Vor der Energiepreiskrise kostete die Kilowattstunde (kWh) Erdgas unter zwei Cent, heute kostet sie etwa das Doppelte. Aber zu den Hochzeiten stieg der Preis auf fast 20 Cent je kWh.

Das ist natürlich nicht spurlos an den Stadtwerken Aalen vorbeigegangen. Wir verfolgen eine langfristige Beschaffungsstrategie und kaufen Energiemengen bis zu drei Jahre im Voraus ein. Diesen extremen Preisanstieg 2022/2023 konnten wir zwar ein Stück weit abfangen, aber eben nicht vollständig.

Und wie setzt sich der aktuelle Gaspreis zusammen? Welchen Einfluss haben die Stadtwerke auf die Preisgestaltung?

Fast gar keinen - außer vielleicht kaufmännisches Geschick, günstige Einkaufszeitpunkte. 50 Prozent des Preises haben nichts mit der Energie oder den Stadtwerken zu tun, das sind Gebühren, Steuern, Netzentgelte, Abgaben und Umlagen. Unser Arbeitspreis beträgt aktuell elf bis zwölf Cent brutto pro Kilowattstunde. Etwa die Hälfte davon sind Kosten für die reine Energie, inklusive Vertriebs- und Abwicklungskosten.

Hinzu kommt der Arbeitspreis für die Netznutzung mit gut 1,5 Cent/kWh. Die Kommunen erheben eine Konzessionsabgabe, der Bund eine Erdgassteuer, die ändern sich kaum. Marktabhängig sind aber die Bilanzierungs- und die Erdgasspeicherumlage, die schwanken.

Und am Ende kommt noch die CO2-Bepreisung, die sich aktuell mit 0,64 Cent pro kWh niederschlägt, und die Mehrwertsteuer. Die meisten der preisrelevanten Faktoren haben also keinerlei Auswirkungen auf den Ertrag der Stadtwerke.

Und wie turbulent präsentiert sich der Energiemarkt momentan?

Mittlerweile haben sich die Preise wieder normalisiert. Die Preise sinken peu à peu, aber wahrscheinlich nicht mehr auf das extrem niedrige Vorkrisenniveau. Es gibt jetzt genug alternative Bezugsquellen, die Nachfrage in Asien, vor allem in China, hat sich abgeschwächt.

Die USA fördern wieder mehr LNG (Liquefied Natural Gas, also Flüssiggas; Anmerk. der Redaktion). Die relativ warmen Winter haben geholfen, hinzu kommt eine sehr niedrige Nachfrage vor allem aus dem gewerblichen und energieintensiven industriellen Bereich. Wir sehen am Erdgasverbrauch, dass der Konjunkturmotor stottert.

Und wie wirkt sich die CO2-Bepreisung aus?

Die Bepreisung fossiler Energieträger hat 2021 mit 25 Euro pro Tonne CO2 begonnen. Seit dem 1. Januar sind wir bei 45 Euro pro Tonne, Stück für Stück soll sie bis 2026 auf 65 Euro pro Tonne steigen. Danach soll der Markt den CO2-Preis selbst regeln.

Es soll sich vor allem für Unternehmen lohnen, in erneuerbare Energien zu investieren. Hausbesitzer sollen motiviert werden, etwa weg von der Erdgasheizung zu gehen. Bei einem Einfamilienhausbesitzer geht es bei der CO2-Preis-Erhöhung da um 100 Euro pro Jahr, bei der Industrie hingegen um Millionen.

Die CO2-Bepreisung ist ein politisches Instrument. Über den CO2-Preis soll der Verbrauch fossiler Energieträger teurer werden, sodass sich Investitionen in erneuerbare Energien schneller lohnen. Das ist übrigens keine rein deutsche Erfindung, sondern geht auf den europäischen Emissionshandel zurück.

Was raten Sie Hausbesitzern?

Nehmen wir als Beispiel die Fernwärme, das ist eine spannende Geschichte. Der Umstieg von fossilen Energieträgern, wir sagen „Primärenergiefaktor“, auf regenerative, etwa Abwärme, Biomasse, Pellets oder Holzhackschnitzel lässt sich hier viel besser steuern. Vor allem, wenn es um Neubaugebiete geht.

Der Kunde hat so gut wie keine Kosten bei der Umstellung, auch Wartungs- und Reparaturkosten fallen weg. Außerdem hat die Kommune auch Einflussmöglichkeiten bis hin zu einem Anschlusszwang an das Fernwärmenetz. Das leistet alles in allem einen großen Beitrag zur in Aalen angestrebten Klimaneutralität bis 2035.

Fernwärme ist aus Wirtschaftlichkeitsgründen sicher keine Lösung für jeden Haushalt, aber wir werden unser Wärmenetz sukzessive ausbauen und so die Versorgungsgebiete in Aalen erweitern.

Und wie sieht die Zukunft aus?

Schwer zu sagen. Der CO2-Preis steigt ja auf jeden Fall planmäßig bis 2026. Auch die Netznutzungsentgelte werden wohl steigen, wahrscheinlich sogar deutlich, denn wir müssen ja die Infrastruktur fit machen für das Thema Wasserstoff, das ist politischer Wille und kostet Geld. Erdgas wird sicher nicht günstiger, eher im Gegenteil.

Wobei es jetzt schon Technologien gibt, durch Methanisierung aus (möglichst grünem) Wasserstoff künstliches Erdgas zu erzeugen. Das ist heute noch nicht wirtschaftlich, aber je teurer fossiles Erdgas wird, desto schneller werden diese Technologien rentabel.

Wo kann der Kunde höheren Ausgaben entgegensteuern?

Die gute Nachricht ist, dass wir den Preissteigerungen nicht hilflos ausgeliefert sind. Schon kleine Änderungen im Verbrauchsverhalten können zu deutlichen Einspareffekten führen. Da lauert enormes Potenzial, 1,5 Grad Celsius im Wohnzimmer weniger, das sind 15 Prozent Ersparnis. Stoßlüften, etwas weniger warm duschen, seltener baden: Diese Tipps haben nach wie vor Bestand, ohne dass jemand auf Lebensqualität verzichten muss.

Bei Modernisierungsmaßnahmen am Haus das Energiethema stets mitdenken, auch wenn sich das auf den ersten Blick vielleicht nicht rechnet, langfristig denken, ressourcenschonend denken. Es ist ein wesentlicher Punkt für uns als Stadtwerke, auch hier Angebote zu machen für PV-Anlagen, Wärmepumpen oder Balkonkraftwerke.

Denn aufhalten lässt sich ist diese Entwicklung sicher nicht mehr. Kurz gesagt: Jede nicht verbrauchte Kilowattstunde Strom oder Gas zählt, genau wie jede selbsterzeugte und selbst verbrauchte Kilowattstunde Strom.