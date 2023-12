Stadtwerke legen neue Bäderpreise fest

Die Stadtwerke kündigen für die Aalener Freibäder und das Aalener Hallenbad zum Jahreswechsel neue Eintrittspreise an. Die Anpassungen sind planmäßig, der Aufsichtsrat der Stadtwerke in seiner Sitzung im Dezember 2022, so die Stadtwerke in einer Pressemitteilung, eine Anpassung in zwei Schritten - zum 1. Januar 2023 und zum 1. Januar 2024 - beschlossen.

Unverändert, so heißt es weiter, bleibe der Umfang der ermäßigten Tarife. So sparen Energiekundinnen und -kunden der Stadtwerke mit ihrer Kundenkarte weiterhin gegenüber dem Normalpreis. Kinder, Jugendliche, Studierende, schwerbehinderte Menschen sowie Inhaberinnen und Inhaber der Aalener Spionkarte profitieren ebenfalls von ermäßigtem Eintritt. Außerdem werden weiterhin Mehrfach- und Saisonkarten angboten.

Die ab 1. Januar gültigen Preise stehen auf www.sw-aalen.de