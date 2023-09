Eine Verpackungssteuer wie in Tübingen hält der Aalener Oberbürgermeister Frederick Brütting zwar für „kein Allheilmittel“. Dennoch will er demnächst im Gemeinderat darüber beraten, ob die Stadt eine solche Steuer einführen soll.

Brütting sagte dies in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dort hatte im Rahmen der Bürgerfragestunde Doris Ramer von der Ini-tiative „Klimaentscheid Aalen“ darauf hingewiesen, dass in den renaturierten Kocherbereichen entlang des Union-Areals und beim Kaufland mittlerweile immer mehr Verpackungsmüll anzutreffen sei. Ihre Frage war daher, ob denn auch in Aalen eine Steuer auf Einwegverpackungen aus der Gastronomie, wie sie in Tübingen erhoben werde, denkbar sei.

Brütting sagte, nachdem das Bundesverwaltungsgericht im Mai eine solche Steuer im Wesentlichen für rechtmäßig erklärt habe, prüfe auch die Stadt Aalen derzeit die Einführung einer solchen Steuer. Dies, so der OB, wäre aber mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Und die Wirkung sei in Tübingen nicht so wie erhofft. Aalen setze bislang eher auf Mehrweg-Systeme wie den Spion-Cup. Trotzdem wolle er demnächst im Gemeinderat über die mögliche Einführung einer Verpackungssteuer beraten.

Michael Fleischer (Grüne) sagte, man müsse sich vor allem Gedanken über Konzepte zur Müllvermeidung machen. Nach seiner Beobachtung stammten in dem fraglichen Bereich 90 Prozent des Verpackungsmülls vom Kaufland. Das Unternehmen allerdings mache freiwillig keinerlei Anstalten, sich darum zu kümmern. Thomas Wagenblast (CDU) plädierte dafür, mit Kaufland ins Gespräch zu kommen. Allerdings sehe es in puncto Verpackungsmüll auch in anderen Bereichen in Aalen „atemberaubend“ aus, etwa am ZOB. Hermann Schludi (SPD) sagte, letztlich sei es nicht das Kaufland, das den Müll wegwerfe, es seien die Bürgerinnen und Bürger. „Wir müssen uns also an die eigene Nase fassen.“ Claus Albrecht (Freie Wähler) meinte, es gebe in Aalen insgesamt viel zu wenig Müllbehälter. Hier müsse man mehr anbieten und die Stadt unter dem Aspekt Müll aber auch besser überwachen.