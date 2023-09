Stadtrundgang mit dem Seniorenrat

Der Stadtseniorenrat unternahm mit dem Baudezernat und dem City Management (ACA) einen Rundgang durch die Aalener Innenstadt, um zusammen Ideen für die Weiterentwicklung der Stadt zu sammeln. Dabei wurde die anstehende Umgestaltung des Gaulbads unisono von allen Teilnehmenden begrüßt. „Mit dieser Maßnahme wird in direkter Innenstadtlage, als südlicher Auftakt in die Altstadt, ein attraktiver öffentlicher Raum geschaffen“ unterstreicht Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle die Bedeutung der Planungen. Am bereits umgestalteten Rudolf–Duala–Manga–Bell–Platz konnten die Teilnehmenden im Laufe der Begehung sehen, wie mittels Begrünung und einer Aufwertung der Sitzgelegenheiten die Aufenthaltsqualität in diesem Bereich der Innenstadt deutlich gesteigert werden konnte.

Im weiteren Verlauf des Rundgangs wurde von den Teilnehmenden an einigen Stellen in der Innenstadt noch zusätzlicher Bedarf an Sitzmöglichkeiten angesprochen — vor allem an schattigen Standorten. Neben dem Marktplatz als Herz der Innenstadt, gilt dies vor allem für die Mittelbachstraße sowie den Spritzenhausplatz.

Die beim Rundgang gesammelten Ideen werden in die weiteren Planungsschritte im Rahmen des Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ einfließen.