Stadtoval-Steg: Stadt nennt weiterhin keinen Eröffnungstermin

Am 28. Juli haben die Aalenerinnen und Aalener zum ersten Mal den Sobek-Steg zwischen Bahnhofsplatz und Stadtoval begehen dürfen. Probeweise und zum Schnuppern der Höhenluft dort, sozusagen. Seitdem gehört das kühne Bauwerk über die Bahnhofsgleise wieder den Handwerkern. Und nicht nur diejenigen, die damals oben und vom Blick über die Aalener Bucht beeindruckt waren, fragen sich weiter und vielleicht noch mehr, wann denn die Handwerker mit ihren Arbeiten fertig sind, sprich wann der Steg endlich eröffnet wird. Eine konkrete Antwort darauf ist aber auch weiterhin im Rathaus niemandem zu entlo-cken.

Auch nicht der Pressesprecherin der Stadtverwaltung, Karin Haisch. Die aber eine stattliche Liste all dessen aufzählen kann, was seit dieser ersten öffentlichen Begehung des Stegs alles erledigt worden ist und welche Arbeiten noch zu machen sind. Derzeit, so sagt Haisch, werde an dem gesamten Bauwerk außen der Korrosionsschutz aufgebracht.

Die Belagsarbeiten auf dem eigentlichen Steg sind hingegen soweit abgeschlossen, die Beleuchtung sei eingebaut. Soweit fertiggestellt ist laut Haisch auch die östliche Aufzugsanlage auf der Seite des Stadtovals, an der Anlage in der westlichen Spindel am Bahnhofsplatz werde noch gearbeitet. Bei den Treppenaufgängen sind die Belagsarbeiten abgeschlossen. An den Holzlamellen werde hingegen noch gearbeitet, ebenso an der Außenbrüstung, an der noch Lackierarbeiten erledigt werden müssen.

Auch die sogenannte Bahnerdung ist laut Haisch inzwischen erfolgt, das heißt die Sicherheitsprüfung bezüglich des Stromflusses bei einem möglichen Blitzeinschlag in das Bauwerk. Die beiden Stegplätze auf dem Stadtoval und am Bahnhofsplatz sind ebenfalls fertig, ihre Bauabnahme ist am Mittwoch erfolgt. Allerdings würden die beiden Plätze vorläufig noch geschlossen bleiben.

Im Oktober werden laut Haisch dann noch die Ansaaten und restlichen Einpflanzungen auf den Stegplätzen erfolgen. Und dann muss vor der endgültigen Öffnung das gesamte Bauwerk noch abgenommen werden.

Bis dahin dürfen sich die Aalenerinnen und Aalener weiterhin in Geduld und in Vorfreude üben. Vielleicht hilft da ja jene Beschreibung des Stegs, wie sie sein Erbauer, der weltweit renommierte, aus Aalen stammende Architekt Werner Sobek, auf der Homepage seines Unternehmens formuliert: Die Aalener Brücke, so heißt es dort, sei „ein weit spannendes, elegant zurückgenommenes Band, das sich über die Gleise schwingt. Spiralförmig gewundene Treppen an den beiden Endpunkten minimieren die Erschließungsflächen im öffentlichen Raum. In das Geländer integrierte LED-Elemente sorgen zusammen mit filigranen Laternen für eine eindrucksvolle Lichtinszenierung der Brücke bei Nacht.“