Eine Ministerin und einen Minister auf einmal in der Stadt zu haben, ist nicht alltäglich. Da muss schon etwas Besonderes anstehen. Und genau so ist es am Freitagmittag in Aalen gewesen: Mit eben zwei Kabinettsmitgliedern aus Stuttgart und zahlreichen Gästen sowie vielen neugierigen Bürgerinnen und Bürgern hat die Stadt ganz offiziell die Eröffnung des Stadtovals und der „Drehscheibe Grüne Mitte“ gefeiert und den Sobek–Steg über die Bahnhofsgleise, wenn auch nur für ein paar Stunden, erstmals zur öffentlichen Begehung geöffnet. „Ziemlich faszinierend“ nannte Nicole Razavi (CDU), Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, was Aalen mit dem Stadtoval aus der alten Eisenbahn– und Industriebrache gemacht hat. Und Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sprach all den ganz am Anfang der Entwicklung Verantwortlichen ein Kompliment dafür aus, „dass Sie sich nicht für einen Supermarkt oder einen Baumarkt entschieden haben“.

Dass Razavi und Hermann gemeinsam in die Ostalb–Kreisstadt gekommen waren, liegt nicht zuletzt an der großzügigen Landesförderung für das Stadtoval und den Steg. Worauf Oberbürgermeister Frederick Brütting in seiner Begrüßungsrede gleich mehrfach hinwies. 8,9 Millionen Euro sind bislang über Fördermittel von Bund und Land in die Entwicklung des Stadtovals geflossen, davon vier Millionen Euro in den Bau des Stegs. Und der OB schlug gleich noch „Spoileralarm“: Ende des Jahres werde die Stadt einen Aufstockungsantrag beim Land einreichen.

Brütting nannte das Stadtoval „eine Erfolgsstory“, bei der eine ehemals gewerblich genutzte und auch belastete Fläche mit zäher Beharrlichkeit in unbelastetes 1a–Bauland verwandelt worden sei. Es sei, so der OB, ein weiter Weg bis zu diesem urbanen Vorzeigequartier gewesen. Die Mühen hätten sich aber gelohnt. Innenstadtnah seien nicht nur fast 240 Wohnungen, sondern auch Büroflächen, eine Kita, ein Hotel, die „Drehscheibe Grüne Mitte“ und nicht zuletzt der Kulturbahnhof im alten Eisenbahnausbesserungswerk entstanden. Dazu werde der — zugegebenermaßen nicht unumstrittene — Steg künftig als markante Landmarke Ost– und Weststadt miteinander verbinden. „Ich denke, jetzt ist es an der Zeit, dass wir (alle) Aalener einen Frieden machen mit dem Steg. Schon bald wird er ein selbstverständlicher Teil der Stadt sein und auch ein Zeichen für eine gewisse Urbanität“, sagte Brütting.

Ministerin Nicole Razavi nannte die Städtebauförderung „das stärkste Pferd im Förderstall“ des Landes, und die Stadt Aalen sei seit 1977 hierbei eine treue Kundin. 43,6 Millionen Euro seien seitdem in 16 städtebauliche Entwicklungsprojekte in Aalen geflossen, „und man sieht es dieser Stadt an, was damit hier geschehen ist“. Dabei habe die Stadt auch stets die Zeichen der Zeit bei der Schaffung von neuem Wohnraum erkannt. Den Bau des Stegs nannte Razavi „eine zähe Sache“, in Stuttgart sei man aber immer davon überzeugt gewesen, dass er auch „eine klasse Sache“ sei.

Minister Winfried Hermann räumte ein, dass es ihm innerlich ein großes „Wow!“ entlockt habe, als er den KubAA jetzt zum ersten Mal betreten habe. Vor allem gefiel dem Verkehrsminister natürlich, dass mit dem Stadtoval ein kompaktes neues Stadtquartier direkt an der Bahn entstanden sei — „ein wunderbares Beispiel einer modernen Stadtentwicklung“. Das ohne den Steg aber eine abgeschottete Insel wäre. „Man kann hier wunderbar mobil sein“, lobte Hermann diese Mischung aus klimaschonendem Wohnen und umweltfreundlicher Mobilität und war überzeugt, dass man — auch angesichts der Zeiss–Ansiedlung in Ebnat im Verein mit dem Mobilitätspakt Ostwürttemberg — gemeinsam in Aalen „ziemlich gut unterwegs“ sei.

Für Aalens Bau– und Ersten Bürgermeister Wolfgang Steidle war sein Rückblick auf die Entwicklungs– und Baugeschichte des Stadtovals so etwas wie ein „persönlicher Arbeitsbericht“, wie er sagte. War er doch als damaliger Mitarbeiter im Stadtplanungsamt einer von zwei Projektleitern, die sich schon ganz am Anfang mit Ideen für die Nachnutzung des alten Baustahl–Areals beschäftigt hatten. Nachdem der damalige OB Ulrich Pfeifle befunden hatte, es gelte, diese „Wunde im Stadtgefüge“ wieder zu schließen. Steidle erinnerte an die aufwendige und mit über vier Millionen Euro auch teure Bodensanierung des Geländes, an vielerlei Ideen — von Lidl und Kaufland über Hochschule bis Zeiss — und an eine flammende Rede der damaligen Stadtplanerin Ingrid Stoll–Haderer 2009 im Gemeinderat, die darin „ein innovatives städtebauliches Konzept mit hohen gestalterischen und ökologischen Qualitäten“ eingefordert habe. Das habe den Rat schließlich überzeugt. Heute seien die genau 234 Wohnungen im Stadtoval mit aktuell darin gemeldeten 388 Aalenerinnen und Aalener, die 100 Kinder in der Kita „Lummerland“, die ansprechende „Drehscheibe Grüne Mitte“, die 133 Zimmer im neuen Maxx–Hotel und all die Preise und Auszeichnungen für das Stadtoval sichtbarer Ausdruck für eine jahrelange Gemeinschaftsleistung.

Mit flotter Marschmusik umrahmte das Städtische Orchester unter der Leitung von Christoph Wegel die Feier im Veranstaltungssaal des KubAA, und die Kinder der Kita „Lummerland“ hatten bei ihrem Spiel gut zu tun, damit ihnen ihre bunten Luftballons nicht davonfliegen.

Dann war es für die „Prominenz“ an der Zeit, das tatsächlich grüne Band für die „Drehscheibe Grüne Mitte“ aus Efeu gemeinsam zu durchtrennen und so den zentralen Freiraum, Treff– und Spielplatz im Stadtoval zu eröffnen. Derweil auf beiden Seiten des Stegs schon die ersten Aalenerinnen und Aalener warteten, bis sie pünktlich um 15 Uhr von den Security–Mitarbeitern auf den Sobek–Steg gelassen wurden, um von hier oben erstmals den bis dato ungewohnten Blick über das Bahnhofsgelände und die Aalener Bucht zu genießen.