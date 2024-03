Stadtarchiv lauscht OB Schübel im Originalton

Ab sofort präsentiert Stadtarchivar Georg Wendt in seinem neuen Podcast „Audioarchiv Aalen“ Originaltonaufnahmen aus dem Aalen der 1950er- bis 1970er-Jahre. In der ersten Folge kommt Aalens umstrittenster Oberbürgermeister Karl Schübel zu Wort.

Im November 1964 feierte Aalens Oberbürgermeister Schübel nicht nur seinen 60. Geburtstag, sondern auch sein 25-jähriges Amtsjubiläum. Anlass genug für die Stadtgesellschaft, ihrem ersten Bürger - nicht unbedingt als Feierbiest bekannt - in der Stadthalle ein Festakt auszurichten.

In ihren Reden lobten die Laudatoren den Rekord-OB als Erbauer des modernen Aalens und vergaßen dabei geflissentlich sein NSDAP-Parteibuch zu erwähnen...

Karl Schübel wurde im März 1935 vom Württembergischen Innenministerium als Nachfolger des damaligen Amtsverwesers Karl Barth (NSDAP) zum Bürgermeister ernannt. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde er im Juli 1945 von der amerikanischen Militärregierung als letzter der Bürgermeister, die im Dritten Reich amtiert hatten, abgesetzt. Im Rahmen der Entnazifizierung wurde Schübel in Zweiter Instanz in die Gruppe der Mitläufer eingestuft. Karl Schübel starb am 4. Dezember 2000 in Aalen.

Gesellschaftliche Ereignisse wie dieses wurden damals in Aalen stets auf Tonbändern für die Ewigkeit festgehalten, die das Stadtarchiv im vergangenen Jahr aufwändig digitalisieren ließ. Diese digitalisierten Aufnahmen sind nun die Grundlage für den Podcast „Audioarchiv Aalen“, in dem Stadtarchivar Wendt monatlich neu Originaltonaufnahmen aus dem Aalen der 1950er- und 1970er-Jahre präsentiert. Neben Schübels Geburtstag beschäftigen ihn dabei auch die Stadthalle, das Hallenbad, das neue Rathaus oder die Reichsstädter Tage. Auch Schübels Nachfolger OB Ulrich Pfeifle wird zu hören sein.

Im Podcast ist Georg Wendt nie allein: In den ersten beiden Folgen steht ihm als Experte Kulturamtsleiter und ehemaliger Stadtarchivar Roland Schurig zur Seite.

www.aalen.de/audioarchiv