(möc) - „Rauf und runter rasen sie da wie die Wahnsinnigen.“ Eindringlich hat Eva Lützenburg, eine Anwohnerin aus dem Hüttfeld, dem Gemeinderat die Zustände in der Rombacher Straße, der Silcher, der Friedhof- und der Gartenstraße geschildert. Mit der Bitte, schnell zu reagieren: „Es muss was geschehen.“

Eigentlich sei ein Zuhause dafür da, Kraft und Ruhe zu tanken, sagte Eva Lützenburg. Das sei als Anwohner an einer dieser Straßen nicht möglich. „Lärm macht krank.“ Vor allem abends gebe es viele Raser. Das seien keine „Poser“, sondern ganz normale Autofahrer und auch Taxis, und das in 30er-Zonen. „Die Belastung ist enorm“, erklärte die Bürgerin und bat: „Es muss etwas passieren, um dieses Rasen zu unterbinden, damit das Leben für die Anwohner wieder lebenswert wird.“

„Ihre Analyse ist korrekt“, bestätigte OB Frederick Brütting. Nur was tun? 30er-Zonen seien bereits angeordnet. In der Rombacher Straße gebe es einen stationären Blitzer. Man könne auch mit mobilen Blitzern die Geschwindigkeit überwachen, aber das seien punktuelle Maßnahmen. „20 Meter weiter haben die Raser wieder freie Fahrt.“ Brütting stellte fest: „Unsere schnellen Mittel sind ausgeschöpft.“

Außerdem verwies der OB darauf, dass die Ausstattung des Polizeireviers in Aalen abends „äußerst gering“ sei. Und er erinnerte an sein Schreiben ans Innenministerium, in dem er mehr Beamte für Aalen fordert, denn: „Wenn wir mehr Personal hätten, wäre die Kontrolldichte höher.“

Was bleibe, seien bauliche Veränderungen wie Schwellen oder Fahrbahnverengungen. „Wir können diesen Schritt gehen“, versprach Brütting. Aber das erfordere Beratungen im Gemeinderat. Das gehe nicht so schnell. Was er noch versprach: „Wir müssen wohl die Rombacher Straße stärker in den Blick nehmen.“