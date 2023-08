Stadt verschenkt Pflanzen in einem Wert von bis zu 500 Euro pro Grundstück

Die Stadt Aalen verschenkt bereits zum fünften Mal für Gärten oder Vereinsgelände Bäume, Sträucher und Hecken in einem Wert von bis zu 500 Euro pro Grundstück. Die Pflanzen können vom 11. bis 29. September direkt bei der Stadt bestellt werden, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Seit Herbst 2021 haben die Bürgerinnen und Bürger von Aaalen die Möglichkeit, sich neues Grün in den Garten zu holen. Bereits mehr als 1500 Bäume und mehr als 6500 Sträuchern und Hecken wurden während den vergangenen Aktionen ausgegeben.

Auch in diesem Jahr stehen nach Angaben der Stadt zahlreiche Laubbaum– und Strauchsorten zur Auswahl, die die Vielfalt im eigenen Garten fördern, die Aufenthaltsqualität steigern und einen wertvollen Beitrag zur Klimaanpassung in der Stadt leisten sollen. Neben typischen heimischen Sorten wie Kornelkirsche, Hainbuche oder Liguster gebe es auch klimaangepasste Sorten, wie beispielsweise den Amber– oder Ginkgobaum. Diese seien dem ein oder anderen vielleicht weniger geläufig, sie hielten aber dem sich veränderten Klima mit Hitzeperioden, milden Wintern und Starkregenereignissen besser stand als so mancher „Alteingesessener“. Außerdem gebe es alte Obstsorten zu bestellen, die nicht nur besonders geschmackvoll seien, sondern auch zur Erhaltung der genetischen Vielfalt beitragen und Biodiversität fördern würden.

Einen Antrag stellen können Privatpersonen sowie gemeinnützige Vereine vom 11. bis 29. September direkt bei der Stadt Aalen. Auch Pächterinnen und Pächter, Mieterinnen und Mieter sind antragsberechtigt, wenn der Antrag zusätzlich von der oder dem Grundstückseigentümerin oder -eigentümer unterschrieben wird. Anschließend gibt die Stadt Aalen eine Sammelbestellung bei einer Baumschule auf. Pro Wohneinheit wird ein Zuschuss von maximal 500 Euro gewährt.

Ein Antrag kann für Grundstücke gestellt werden, die sich in der Kernstadt von Aalen sowie in den Stadtteilen Dewangen, Ebnat, Fachsenfeld, Hofen, Unterkochen, Waldhausen und Wasseralfingen befinden. Die Förderrichtlinie legt außerdem fest, dass diese Grundstücke innerhalb von bebauten Ortsteilen und Splittersiedlungen sowie von Bebauungsplänen liegen müssen. Damit scheiden zum Beispiel Feld– und Waldgrundstücke, Einzelgehöfte sowie die meisten Kleingartengrundstücke aus.

[email protected]