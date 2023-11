Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen und Mädchen am Samstag, 25. November, hat die Stadt Aalen am Donnerstag traditionell vor dem Rathaus Flaggen gehisst.

„Nein zu Gewalt gegen Frauen!“ ist nun in acht Sprachen vor dem Rathaus zu lesen. Eine Woche werden die Flaggen dort hängen. „Der Kampf gegen Gewalt an Frauen und Mädchen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, betonte Oberbürgermeister Frederick Brütting.

Anna-Lena Mutscheller, die Beauftragte für Chancengleichheit der Stadt, sagte, dies sei „ein kleines Zeichen ob der großen Zahlen“. In Deutschland versucht jeden Tag ein Partner oder Ex-Partner, eine Frau zu töten; jeden dritten Tag gelingt dies. OB Brütting sprach daher auch von einer Daueraufgabe und verwies unter anderem auf die wichtige Arbeit der Haupt- und Ehrenamtlichen rund um das Thema „Gewaltschutz“.

Das Aktionsprogramm der Stabsstelle für Chancengleichheit, demografischen Wandel und Integration ist im Internet unter www.aalen.de/chancengleichheit zu finden.