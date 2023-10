Stadt Aalen will ihren Haushalt stabilisieren

Ganz so schlecht wie beim Zwischenbericht im Mai noch befürchtet, wird sich die finanzielle Lage der Stadt Aalen in diesem Jahr vollends nicht entwickeln. Dennoch will die Stadt ein mögliches Defizit und damit die Schuldenaufnahme so gering wie möglich halten und geringere Steuereinnahmen durch Einsparungen ausgleichen. Der Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats berät daher an diesem Mittwoch über ein Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung. Im Wesentlichen sieht es globale Einsparungen über alle Ressorts hinweg sowie die Verschiebung von Investitionsmitteln in das kommende Jahr vor.

Im Finanzzwischenbericht vom Mai war der stellvertretende Stadtkämmerer Wolfgang Barth noch von einem negativen ordentlichen Ergebnis im Ergebnishaushalt zwischen acht und neun Millionen Euro ausgegangen. Zwischenzeitlich hat sich die Lage, vor allem durch sich besser entwickelnden Steuereinnahmen, etwas entspannt. Vor allem bei der Gewerbesteuer liegen die Erträge voraussichtlich bei rund 48 Millionen Euro, damit aber immer noch um drei Millionen unter dem Planansatz für dieses Jahr. Im Mai noch hatte Barth befürchtet, es könnten am Ende nur 45 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen werden.

Insgesamt rechnet die Stadt im Ergebnishaushalt für dieses Jahr mit einem ordentlichen Negativ-ergebnis von fünf Millionen Euro, was gegenüber der Planung eine Erhöhung des Defizits um rund vier Millionen Euro bedeutet. Das Sonderergebnis hingegen wird nach aktuellem Stand mit 15 Millionen Euro deutlich über dem Planansatz von sieben Millionen liegen. Unterm Strich bedeutet diese aktuelle Entwicklung, dass die Stadt für 2023 von einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von rund zehn Millionen Euro ausgehen kann.

Die Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich werden nach jetzigem Stand bis zum Jahresende allerdings unter den Planansätzen bleiben. Zugleich bedeuten die Ergebnisse der Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst eine Steigerung der Personalkosten der Stadt um rund 800.000 auf 63 Millionen Euro. Unterm großen Strich wird die Verwaltung in der Ausschusssitzung am Mittwoch deshalb für den Ergebnishaushalt für dieses Jahr vollends Einsparungen im Umfang von 6,3 Millionen Euro, übergreifend über alle Budgets, vorschlagen.

Der aktuelle Blick auf den Investitionshaushalt zeigt, dass in diesem Jahr Investitionsmittel in Höhe von rund 19 Millionen Euro gar nicht mehr abfließen werden. „Eine Ursache für die Planabweichungen im Investitionsbereich sind neben fehlenden Personalressourcen auch die große Anzahl an Maßnahmen, die sich über mehrere Haushaltsjahre erstre-cken und bei denen der Mittelbedarf aufgrund des Baufortschritts regelmäßig überplant werden muss“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage. Die Verwaltung will daher am Mittwoch vorschlagen, Mittel für begonnene, aber noch nicht fertiggestellte Maßnahmen in Höhe von 19 Millionen Euro erst im Haushaltsjahr 2024 zu veranschlagen. Das würde auch den Darlehensbedarf der Stadt für dieses Jahr entsprechend reduzieren.

Die Sitzung des Kultur-, Bildungs- und Finanzausschusses des Gemeinderats beginnt an diesem Mittwoch, 11. Oktober, um 15 Uhr im großen Sitzungssaal des Aalener Rathauses. Neben der Haushaltskonsolidierung stehen unter anderem eine Erhöhung der Verpflegungskosten in den Aalener Kitas und Schulen sowie der Elternbeiträge bei der Schulkindbetreuung, ein vorläufiger Abschlussbericht zur Umsetzung des Medienentwicklungsplans für die IT-Ausstattung der 21 Aalener Schulen sowie eine Änderung der Satzung zur Erhebung von Marktgebühren auf der Tagesordnung.