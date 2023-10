„Der Bauhof ist wichtig für Aalen, nicht nur, wenn es schneit.“ Das hat Oberbürgermeister Frederick Brütting am Donnerstag gesagt, als es im Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Technik (AUST) um viel Geld für die städtische Einrichtung ging. Für geschätzte 17,5 Millionen Euro wird der Standort in der Heinrich-Rieger-Straße in den nächsten acht Jahren umfassend erneuert. Die Ausschussmitglieder berieten den Masterplan in ihrer Sitzung vor und empfahlen ihn am Ende einstimmig dem Gemeinderat. Dazu machten sie sich zunächst ein Bild vor Ort.

„Es tut sich schon einiges, und wir haben noch einiges vor“, begrüßte Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle die Stadträtinnen und Stadträte, die sich vor der Sitzung auf dem Gelände des Bauhofs eingefunden hatten. Er betonte zunächst, dass es sich bewährt habe, den Standort zentral in der Stadt zu belassen. Später im Großen Sitzungssaal erinnerte Hermann Schludi von der SPD an die langen Diskussionen um eine mögliche Verlagerung. „Wir sind froh, dass wir die Mitarbeiter des Bauhofs gefragt haben. Sie wollten an diesem Standort bleiben“, blickte er zurück. Diese Entscheidung habe sich als richtig erwiesen, bestätigte der Bauhofleiter. „Von hier aus kommen wir mit unseren Fahrzeugen überall schnell hin, zum Beispiel im Winter“, so Georg Fürst.

Auch zur Entscheidung, die Ortsteilbauhöfe in die Kernstadt zu verlagern, stand Steidle. Wenn es auch Stimmen gebe, „die den kleinen Bauhöfen in den Stadtbezirken nachtrauern“, wie Jürgen Opferkuch von den Freien Wählern später in der Sitzung bemerkte. Und schließlich freute sich Steidle, dass aus dem Bauhof und der Stadtgärtnerei nun personell und organisatorisch eine Einheit werde. „Es macht einfach Sinn, dass wir zusammenwachsen“, sekundierte Georg Fürst. Nach den Informationen von OB Frederick Brütting wird es ab dem 1. Februar die städtische Einrichtung „Bauhof und Gärtnerei“ geben. Die Flächen und Gewächshäuser der Stadtgärtnerei in Hofherrnweiler würden bleiben, nur etwas verkleinert, und weiter fürs Anpflanzen und zum Abladen von Schutt gebraucht.

In den zentralen Standort von Bauhof und künftig auch Gärtnerei kräftig zu investieren sei „dringend notwendig“, betonte Brütting. Der Masterplan sei ein Vorschlag, wie man das umfangreiche Projekt in mehreren Bauabschnitten über mehrere Jahre verteilt umsetzen könne. Freilich wird alles teurer und dauert länger als gedacht, kann man den Sitzungsunterlagen entnehmen. So sollte das Projekt ursprünglich zwischen 2021 und 2027 verwirklicht werden.

Immerhin ist seit 2022 mit dem ersten Bauabschnitt ein Anfang gemacht. Es handelt sich um den Abriss der alten Waschhalle des Bauhofs und den Neubau einer doppelten Waschhalle, der Ende November fertig sein soll. Ursprünglich sollte das Projekt 1,329 Millionen Euro kosten. Zum Zeitpunkt der Vergabe der Erd- und Rohbauarbeiten musste auf 1,6 Millionen Euro erhöht werden, nun wird auf 1,8 Millionen Euro aufgestockt. „Ursache sind außer massiven Preissteigerungen bis 35 Prozent auch Zusatzmaßnahmen wie die unerwartete Belastung des gesamten Aushubs, Grundwasserbelastung, Kampfmittelsondierungen und notwendige Umbaumaßnahmen im Bestand“, heißt es in der Vorlage. Der Ausschuss hieß die Erhöhung um 200.000 Euro gut, und Architekt Thomas Gröber von der Bauwerk-4 GmbH & Co. KG aus Aalen versprach: „Die Hülle steht, das Dach ist dicht, nächste Woche kommen die Fenster. Ende November ist die Waschhalle funktionstüchtig.“

Im zweiten Bauabschnitt von 2024 bis 2025 werden Carports mit E-Mobilität und Batterielager für die Fahrzeugflotte des Bauhofs gebaut, weil Zug um Zug E-Fahrzeuge angeschafft werden. Im dritten Bauabschnitt bis 2026 geht es um den Abbruch der bestehenden Salzhalle, ein drittes Salzsilo, neue Schüttboxen und Parkplätze im Eingangsbereich.

Den größten Part aber gibt es mit dem vierten Bauabschnitt von 2026 bis 2028, kündigte Georg Fürst an: „Die neue Fahrzeughalle mit integrierter Tankstelle“. Die Halle wird zweigeschossig. Ebenerdig werden alle Fahrzeuge und Maschinen untergebracht. Dringend sei das, sagte der Bauhofleiter. „Wir haben keinen Platz mehr, viele Fahrzeuge stehen derzeit im Freien.“ Das Obergeschoss wird Lagerfläche. Auch dafür werde der Bedarf größer, vor allem wegen des Gärtnerei-Zuwachses. Wo der Brandschutz es zulasse, werde der Carport als Holzkonstruktion gebaut, erklärte Architekt Gröber. Aufs Dach komme Photovoltaik, die sogar mehr Strom erzeuge, als der Bauhof benötige, freute sich Bürgermeister Steidle. Unter der Halle sind Zisternen für 200 Kubikmeter Wasser vorgesehen.

Worauf die Mitarbeiter „sehnlichst warten“, ist laut Fürst der Bauabschnitt Fünf. Dann wird von 2028 bis 2029 das Sozialgebäude modernisiert. Bis 2031 soll es zudem mehr Raum für die Schilder- und Ampelanlagen des Straßenbaus, eine Mitarbeiterterrasse im Grünen, zusätzliche technische Arbeitsräume und Fassadensanierungen geben. In der Ausschusssitzung schätzte die Verwaltung die Kosten insgesamt auf 15 bis 20 Millionen Euro.

Sigrun Huber-Ronecker von den Grünen regte an, angesichts immer längerer Dürren größere Zisternen zu bauen: „Die sind ja sonst an einem Tag leer.“ Georg Fürst beruhigte, die Zisternen würden zwar geleert, aber fünfmal im Jahr auch wieder gefüllt: „Damit haben wir schon 1000 Kubik.“ Dennoch versprach OB Brütting, die Variante einer größeren Zisterne zu prüfen.

Manfred Traub von der Zählgemeinschaft regte an, die Fahrzeughalle so zu bauen, dass später ein weiteres Geschoss obenauf gesetzt werden könne.

Jürgen Opferkuch von den Freien Wählern fasste seine Zustimmung zum Masterplan in folgende Worte: „Wir brauchen einen schlagkräftigen Bauhof. Machen wir uns auf den Weg, ihn für die Bevölkerung und die Mitarbeiter attraktiv zu machen.“

Das tat der Ausschuss einstimmig, und Oberbürgermeister Brütting dankte für diesen „kräftigen Rückenwind für den Bauhof“.