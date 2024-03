Stadt Aalen bildet pädagogische Führungskräfte weiter

Die Stadt Aalen hat pädagogische Führungskräfte fortgebildet. Bürgermeister Bernd Schwarzendorfer gratulierte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der ersten städtischen Führungsfortbildung für pädagogische Fachkräfte in den städtischen Kitas und Schulkindbetreuungseinrichtungen: „Gerade im Bereich der Bildung und Förderung von Kindern ist Qualität ein wichtiger Baustein in der Arbeit in unseren Kitas.“ Bewusst werde hier in die Fortbildung der Mitarbeitenden investiert, was den betreuten Kindern und den Teilnehmenden selbst zu Gute komme und Letztere auf Führungsaufgaben vorbereite, wird Schwarzendorfer in der Mitteilung der Stadt Aalen zitiert.

An zwölf Tagen über mehrere Monate hinweg verteilt besuchten die Teilnehmenden Veranstaltungen, die auf die Bedürfnisse und Herausforderungen im pädagogischen Alltag als angehende Führungskraft zugeschnitten sind. Ausgerichtet wurden sie von der Bildungsakademie St. Loreto mit ihren Expertinnen und Experten aus der Praxis.

Dabei erlebten die Teilnehmenden intensive Erfahrungen mit interaktiven Workshops, praxisnahen Fallstudien und Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen städtischen Einrichtungen. Bürgermeister Schwarzendorfer war begeistert von der Initiative und lobte die Kooperation des Amtes für Soziales, Jugend und Familie mit dem Hauptamt und der Bildungsakademie St. Loreto.