Hohe Wellen schlägt ein Antrag der Fraktion FDP Plus im Gemeinderat. Die Stadträte Manuel Reiger und Enrico Köninger möchten erreichen, dass die Stadt im Amtsblatt und in Sitzungsvorlagen auf das „politisierte und ideologisierte“ Gendern verzichtet. Unter der Überschrift „FDP-Politiker kämpft gegen Gender-Irrsinn“ hat die Bild-Zeitung über den Vorstoß berichtet. Nun halten die SPD-Frauen Ostalb dagegen.

Gender-Stern, Unterstrich und andere Sonderzeichen im Wortinneren: Mit der Verwendung dieser sogenannten „Gender-Sprache“ verstoße die Stadt Aalen gegen die geltenden Rechtschreibregeln der deutschen Sprache, argumentieren die FDP-Kommunalpolitiker. Sie fordern den Gemeinderat in ihrem Antrag dazu auf, vom Oberbürgermeister zu verlangen, dass dessen Mitarbeiter die Regeln des Deutschen Rechtschreibrats einhalten. Der trete der Verwendung dieser Sonderzeichen mit Geschlechterbezug entgegen, weil mit ihnen „eine metasprachliche Bedeutung transportiert werden“ solle und ihre Setzung zu grammatischen Folgeproblemen führen könne. Auch der Duden lehne die Verwendung von Sonderzeichen ab.

FDP: Mitarbeiter leicht verunsichert

Reiger und Köninger veranschaulichen die „Absurdität und Vermischung der gängigen Regeln“ in der Aalener Verwaltung an Beispielen. So sei in städtischen Texten mal von „Mitarbeiterfürsorge“, dann wieder von „Mitarbeitenden“ die Rede. Ein andermal werde der Begriff „Praktikant*innen“ verwendet.

Die FDP-Stadträte argumentieren, das Gendern führe zu Verunsicherung bei Bevölkerung und Mitarbeitern. „Bei einer Abweichung von der geltenden Rechtschreibung aus ideologischen Gründen (oder wie der Rechtschreibrat sagt, metasprachliche Bedeutung) weiß am Ende niemand mehr, was er anwenden soll. Es herrscht eine allgemeine Verwirrung darüber, was nun vermeintlich politisch korrekt ist, was man sagen darf oder wie man sich verhalten soll.“

Reiger, der von Beruf Anwalt ist, führt auch das baden-württembergische Landesverwaltungsverfahrensgesetz ins Feld. Danach ist die Amtssprache Deutsch. Da Genderzeichen kein „Kernbestand der deutschen Orthografie“ seien, verstoße die Stadtverwaltung mit ihrer politischen Änderung der Rechtschreibregeln „sehenden Auges gegen Verwaltungsvorschriften“. Im Übrigen leiden laut Reiger und Köninger die Lesbarkeit und Verständlichkeit der Sprache.

Eine übergroße Mehrheit der Deutschen lehnt nach allen Umfragen eine politisierte und ideologisierte Gender-Sprache ab Manuel Reiger und Enrico Köninger

Die beiden Antragsteller sind überzeugt: „Eine übergroße Mehrheit der Deutschen lehnt nach allen Umfragen eine politisierte und ideologisierte Gender-Sprache ab.“ Auf die Mehrheit der Menschen wirke ihre Verwendung belehrend und vorschreibend. Sie sei die Sprache „einer elitären und ideologischen Minderheit.“ Und Reiger und Köninger folgern: „Wenn die Verwaltung nicht die Sprache der Menschen spricht, wenden diese sich ab. Die demokratischen Institutionen verlieren damit an Vertrauen beim Bürger.“ Am Ende profitierten davon die Populisten. Damit erreiche die Stadtverwaltung genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich wolle: eine Spaltung der Bürger.

Das sehen die SPD-Frauen auf der Ostalb genau andersherum. Sie kritisieren in einer Pressemitteilung „die Forderung des FDP-Stadtrats Manuel Reiger, dass die Stadtverwaltung künftig keine inklusive Sprache mehr verwenden solle“. Der Vorwurf der Frauen: Die Veröffentlichung in der Bild-Zeitung unterstreiche den Versuch Reigers und seines Fraktionskollegen Köninger, Aufsehen durch populistische Thesen zu erregen.

In der aktuellen Situation fatal

„Es ist sehr bedauerlich, dass, anstatt für gesellschaftlichen Fortschritt und Zusammenhalt einzustehen, die FDP-Stadträte es vorziehen, das ,Gendern’ zu instrumentalisieren, um Aufmerksamkeit zu erlangen“, so Jessica Wilzek, Sprecherin der SPD-Frauen im Ostalbkreis. Dieses Verhalten stimme in den Chor der rechtspopulistischen Stimmen ein. In der aktuellen gesellschaftspolitischen Situation, in der die Demokratie vor großen Herausforderungen stehe, sei das besonders fatal.

Hauptsächlich Gegner und Gegnerinnen der inklusiven Sprache und der demokratischen Prinzipien, für die sie stehe, versuchten laut den SPD-Frauen immer wieder, eine Scheindebatte über das Gendern zu führen. „Sie überzeichnen das Thema gezielt, um öffentliche Empörung hervorzurufen. Sie fordern ein Verbot der inklusiven Sprache und werfen gleichzeitig Verwaltungen und Personen, die diese nutzen, zu Unrecht Verbotspolitik vor“, so die SPD-Frauen.

In Wahrheit sei das Gendern ein notwendiger Schritt, um die Gesellschaft für alle gleichberechtigter, verständlicher und inklusiver zu machen. „Jedoch wird es überwiegend von Populist*innen aus dem liberalen bis rechtsextremen Spektrum immer wieder mit der Absicht nach gesellschaftlicher Spaltung diskutiert.“

Es handle sich um eine Scheindebatte, die von den eigentlichen Problemen ablenken solle, mit denen die Gesellschaft konfrontiert sei. „Wir SPD-Frauen ermutigen dazu, die Energie und Ressourcen, die in diese Scheindebatte fließen, in konstruktive Diskussionen zu investieren, die die Gleichstellung der Geschlechter voranbringen“, so Eva-Maria Markert, Sprecherin der SPD-Frauen im Ostalbkreis.