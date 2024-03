Sportplatz am Samstag: Die Sportfreunde Dorfmerkingen kommen zum Auftakt unter die Räder

Der Ball rollt wieder. Fußball-Oberligist TSV Essingen hat einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Simon Köpf setzte sich zu Hause mit 1:0 gegen den FC Nöttingen durch. Tim Seifert traf in der 19. Minute.

Neun Tore in Dorfmerkingen

In der Verbandsliga sind die Sportfreunde Dorfmerkingen gegen den Verbandsliga-Tabellenführer SV Fellbach mächtig unter die Räder gekommen. 2:7 stand es am Ende. Yannik Schmidt brachte die Sportfreunde in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. Ein Doppelschlag von Niklas Pollex und Mustafa Uslu (28. und Minute) bescherte Fellbach die Führung. Ali Ferati erhöhte in der 41. Minute auf 3:1. Felix Dreher und erneut Niklas Pollex erzielten die Tore vier und fünf für Fellbach (63. und 65.). Daniel Nietzer verkürzte in der 71. Minute auf 2:5, ehe Fabijan Domic und Luka Milenkovic schließlich für den 7:2-Ednstand sorgten. Jubel bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Die Mannschaft von Trainer Patrick Faber setzt in der Verbandsliga den Aufwärtstrend fort. Die TSG gewann nach Toren von Veljko Milojkovic und Oliver Rieger (43. und 90.+2) mit 2:0 beim TSV Berg.

In der Landesliga hat sich der SV Neresheim mit 1:0 gegen den TSV Bad Boll durchgesetzt. Dominik Pfeifer erzielte in der 62. Minute den Treffer des Tages. Der SV Waldhausen unterlag knapp mit 1:2 beim Donzdorfer JC. Dominik Mader (13.) und Nermin Ibrahimovic (68.) trafen für Donzdorf. Wesley Wicker verkürzte in der 89. Minute auf 1:2. Dabei blieb es am Ende auch.