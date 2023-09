Sportlicher OB steht bei Einweihung der Fitnessanlage Kopf

Ganz schön sportlich hat sich Aalens Oberbürgermeister am Montagnachmittag gezeigt: Unter anderem 15 Klimmzüge schaffte Frederick Brütting locker an der jetzt eröffneten „Calisthenics“-Anlage auf dem Bohlschulplatz und auch am Barren machte er ein gute Figur. Auf der Fitnessanlage kann nun in der Öffentlichkeit trainiert werden, es ist die erste Anlage dieser Art auf einer städtischen Fläche und damit soll der Platz weiter attraktiv gemacht werden. Die Anlage kostet rund 60 000 Euro.

So eine Anlage, erklärte Frederick Brütting, sei schon in seinem Wahlkampf Thema gewesen und viele Bürger aus allen Generationen hätten immer wieder nachgefragt. Auf der Anlage mit Fallschutzmatten darunter kann man Sport– und Kraftübungen machen, beispielsweise Klimmzüge, Sit–Ups, Hangeln, verschiedene Zugübungen oder Sport am Barren. Damit, so Brütting, könne man fast jeden Muskel üben und die Anlage sei ein wichtiger zum Gesundheitssport in der Stadt.

Die Sportanlage, an der ohne weitere Geräte auch klassischer Kraftsport trainiert werden kann, sieht der Oberbürgermeister auch als „weiteren Baustein“ für den Jugendpark auf dem Bohlschulplatz. Und mehr Angebote und damit auch eine höhere Besucherfrequenz hier seien gut für eine attraktive Innenstadt und sie dienten auch der sozialen Kontrolle auf diesem Platz. In letzter Zeit wurde hier der Tartanplatz erneuert und beispielsweise eine Service–Station für Radfahrer aufgestellt. In nächster Zeit soll der Bohlschulplatz auch optisch aufgewertet werden. Dort, wo das alte Schubart–Denkmal stand, sollen weitere Bäume gepflanzt werden und in Planung ist auch die Pflanzung einer „Schubart–Linde“.