Sportallianz verfehlt Finale ganz knapp

Die besten sechs Teams im Volleyball-Wettbewerb der Seniorinnen über 31 haben sich in der Jahnhalle Remshalden getroffen. Die Auslosung hatte es ergeben, dass das Team der Aalener Sportallianz auf die Mannschaften des SV Esslingen und des Ausrichters SV Remshalden traf. Gespielt wurde auf zwei Gewinnsätze.

Im Auftaktmatch gegen Esslingen imponierten die ASA-Damen mit druckvollen Aufschlägen und präzisen Annahmen. Zuspiel und Angriffe liefen wie am Schnürchen und ein nahezu fehlerlos spielendes Ostalbteam sicherte sich den Anfangssatz souverän mit 25:11. Diese gute Gesamtleistung konnte auch im zweiten Satz bestätigt werden, der mit 25:20 an die Allianz-Truppe ging. Ausrichter Remshalden hatte dem Angriffswirbel der ASA im zweiten Match nichts entgegenzusetzen und musste mit 25:12 und 25:12 die Überlegenheit des Gegners anerkennen. Als souveräner Gruppensieger trafen die Aalener im Halbfinale auf den SSV Ulm. Ein Team mit deutlich höherem Niveau als die Vorrundengegner. Bis zum Stande von 17:17 konnte sich kein Team entscheidend absetzen. Kleinere Schwächen im Spiel der Ulmer wurden von den perfekt aufspielenden ASA-Damen eiskalt genutzt und mit 25:18 ging der erste Satz an die Ostälbler. Auch der zweite Satz war geprägt von langen Ballwechseln mit Abwehraktionen auf höchstem Niveau. Ein fehlerlos annehmender Gegner profitierte von zwei strittigen Schiedsrichterentscheidungen und glich mit 20:25 zum 1:1 aus. Leichte Ermüdungserscheinungen der Aalener brachten den Ulmern im entscheidenden Tie Break eine 5:1-Führung, die wiederum mit tollen Abwehraktionen zum 5:5 ausgeglichen werden konnte. Am Satzende konnten sich die Ulmer dank ihrer perfekten Ballannahme und dem damit verbundenen optimalen Angriffsaufbau mit 11:15 gegen eine weiterhin überzeugende Ostalbtruppe durchsetzen und ins Finale einziehen. Im Spiel um den dritten Platz gegen den Vorrundengegner aus Esslingen ließen die Aalener nichts anbrennen und sicherten sich mit 25:17 und 25:13 den dritten Platz.

Aalener Sportallianz: Arline Duarte, Anna Haase, Daniela Holl, Johanna Neher, Marlene Paul, Anja Plewe, Marianne Rehberg.