Sportallianz sichert sich Vizetitel in Teamwertung

Am Ende der langen Schwimmsaison haben die jüngeren Schwimmer der Aalener Sportallianz über den Vizetitel in der Teamwertung beim Württemberg–Cup 23 in Schwäbisch Hall jubeln dürfen.

Dreimal verbesserte Hannes Baßler (Jahrgang 2011) seine Bestleistungen. Er konnte über 200 Meter Bruststrecke deutlich schneller schwimmen und platzierte sich mit 3:55 Minuten auf dem fünften Platz. Auch in drei weiteren Rennen sammelte er Team–Punkte. Im Jahrgang 2010 ging Viktoria Daus fünfmal an den Start. Noch unerfahren landete sie auf dem vierten Platz über 200 Meter Brust und stellte weitere vier Bestzeiten in Brust und Freistil auf. Lara David gewann die 50 Meter Rücken und schwamm auf das Silberpodest über 100, 200 Meter Rücken und 200 Meter Lagen. Sie wird im Jahrgang 2009 gewertet und konnte in jedem Rennen fleißig Teampunkte sammeln. Mira David machte es ihrer Schwester nach. Sie landete mehrmals auf dem Podest. Als Erste schlug sie über 200 Meter Freistil an und schwamm eine Bestzeit von 3:09 Minuten. Silber nahm sie für 50 Meter Freistil, 200 Meter Rücken und 200 Meter Lagen entgegen. Für 100 Meter Rücken und Freistil gab es jeweils Bronze. Die Bilanz von Helena Eberhard (2008) war einmal Silber und dreimal Bronze. Sieben Starts, vier Bestzeiten und nur Punkte für das Team. Die 200 Meter Rücken schwamm sie um zehn Sekunden schneller und Bronze gab es auf den Mittelstrecken 200 Lagen und 200 Meter Freistil und für die kürzeren 100 Meter Freistil. Mit Bronze über 100 Meter Brust wurde Magnus Engelhard belohnt. Über die 200 Lagen schrammte er am Podest vorbei. Hier wurde er im Jahrgang 2010 in neuer Bestleistung Vierter. Zum ersten Mal über 400 Meter Freistil unterwegs, platzierte sich Helen Fahrian (2010) auf dem vierten Platz und steigerte ihre Bestleistungen bei zwei weiteren Starts — 100 Meter Brust und Freistil. Nicht zu schlagen war David Gentner (2009) über 100 Meter Freistil. Er freute sich über Gold und die neue Bestzeit von 1:06,48 Minuten. Noch viermal stand er auf dem Silberrang, über die Freistilstrecken 50, 200 und 400 Meter Freistil und seine 37,21 Sekunden über 50 Meter Schmetterling wurden auch mit Silber belohnt. Im Jahrgang 2011 war Emil Gölder über 200 und 400 Meter Freistil der Schnellste. Seine 200 Meter Freistil–Bestzeit ist nun 2:50 Minuten. Weitere neue persönliche Rekorde stellte er über 100 Meter Freistil (1:19,51) und 50 Meter Brust (45,32) auf und wurde mit Silber und Bronze dekoriert. Sein älterer Bruder Valentin holte sich dreimal Gold. Er war der Schnellste im Jahrgang 2009 über 50, 100 und 400 Meter Freistil. Bestzeiten gab es auf den 50 Meter Brust in 37,14 Sekunden und 200 Meter Brust in 2:59,89 Minuten. Beide Strecken wurden mit Silber belohnt und zudem noch die 100 Meter Freistil. Zwei Bestzeiten schwamm Marcia Jimenez (2008) über 50 Meter Schmetterling und 100 Meter Rücken. Alle vier Starts wurden im Ergebnis auf Platz fünf und sechs gelistet und gaben wertvolle Punkte für den Mannschaftspokal. Acht Starts, acht Bestzeiten und einmal Bronze für 50 Meter Schmetterling, das ist das Ergebnis von Michel Maier. Er startet im Jahrgang 2011 und ist auch noch sehr unerfahren, dafür liegt er bereits in allen Lagen gut im Wasser. Die fleißigste Aalener Medaillensammlerin war Julia Merkel. Sechsmal stieg sie auf das Goldpodest und stellte bei ihren sieben Starts, sechsmal neue Bestleistungen auf. Sie war nicht zu schlagen über 50, 100, 200 Freistil, 100, 200 Rücken und 200 Meter Lagen. Silber mit Bestzeit gab es für 50 Meter Rücken. Arina Monastyrska sammelte bei jedem Start eine Medaille. Fünfmal bekam sie Gold umgehängt und dreimal Bronze. Sechsmal verbesserte sie ihre Leistungen und war achtmal im Jahrgang 2011 am Start. Dreimal steigerte der 12–jährige Mark Oetzel seine Hausmarken. Über 50 Meter Freistil war er drei Sekunden schneller — 38,41 Sekunden, über 100 Meter Freistil und 100 Meter Brust schwamm er neue persönliche Rekorde. Vier Goldmedaillen, darüber freute sich Leon Peter. Im Jahrgang 2010 gewann er die 50, 100 Meter Schmetterling, 200 Meter und 400 Meter Freistil. Zweiter wurde er über 100 Meter Freistil und auf der Vielseitigkeitsstrecke 200 Meter Lagen wurde er in neuer Bestzeit Dritter. Annika Schmid (2010) wurde mit zweimal Bronze belohnt. Diese bekam sie für die Mittelstrecken 200 Meter Lagen und 400 Meter Freistil. Zudem schwamm sie fünf neue Bestleistungen und platzierte sich in allen sechs Rennen auf den Punkteplätzen für den Mannschaftspokal.

Gold, dreimal Silber und einmal Bronze nahm ihre Schwester Leonie (2008) mit. Nicht zu schlagen war sie über 200 Meter Brust. 100 Meter Brust, 200 Meter Freistil und 200 Meter Lagen konnte sie auf Platz zwei beenden und Bronze gab es für das 50 Meter Brustrennen. Zum ersten Mal beim Württembergischen Cup war Luca Stauß dabei. Knapp am Podest vorbei geschwommen ist er über 100 Meter Brust. Hier wurde er im Jahrgang 2013 Vierter. Viermal startete er und schwamm dreimal einen neuen eigenen Rekord. Sein Bruder Niklas (2008) ließ sich für 200 Meter Lagen und Freistil, jeweils zweimal Silber umhängen. Über 200 Meter Lagen schwamm er deutlich unter seiner Bestzeit und schlug nach 2:49 Minuten an. Über 100 Meter Freistil schwamm er 1:08 Minuten und insgesamt verbesserte er sich fünfmal. Noch recht unerfahren auf Wettkämpfen ist auch Albert Tutelea. Er kam aber auf seiner 200 Meter Rückenstrecke gut zu Recht und schlug als Zweiter im Jahrgang 2011 an. Fünfmal sprang er ins Wasser und stellte drei Bestzeiten auf. Viermal war Hanna Widmann schneller als zuvor und schwamm über 200 Meter Brust auf den dritten Platz. Diese Strecke schwamm sie fünf Sekunden schneller. Eine Aalener Staffel landete auf dem vierten Platz. Hier mussten 50 Meter Schmetterling, 50 Meter Rücken und jeweils 100 Meter Brust und Freistil abgedeckt werden. Jeweils vier weibliche und männliche Schwimmer waren beteiligt. Leon Peter war Starter über Schmetterling. Niklas Stauß übernahm Rücken und Leonie Schmid Brust. Julia Merkel kraulte und übergab an Helena Eberhard. Sie schmetterte ihre Teilstrecke und Lara David schwamm Rücken. Valentin Gölder sprang für Brust ins Wasser und David Gentner kraulte die Staffel zu Ende.