Sportallianz lässt Rekorde purzeln

Im heimischen Hallenbad beim Spion Cup 2023 hat das Team der Aalener Sportallianz den zweiten Gesamtplatz belegt.

Über 100 Meter Rücken verbesserte Ryan Newman seinen eigenen Rekord auf 59,22 Sekunden. Den zweiten Rekord schnappte er sich von Oliver Hummel über 50 Meter Schmetterling. Newman schmetterte diese in 26,57 Sekunden. Einen dritten Vereinsrekord ließ er über die 100 Meter Lagen neu schreiben. Hier blieb seine Uhr nach 59,73 Sekunden stehen. Nummer vier der Rekorde stellte er als Startschwimmer der 4x50 Meter Lagen mixed Staffel auf und schwamm über 50 Meter Rücken erneut 26,95 Sekunden. Carolin Morassi und startete in Aalen über 100 Meter Brust im Endlauf. Ihre Rekordzeit steht bei 1:13,01 Minuten. In drei 100 Meter Finals (Freistil, Schmetterling und Lagen) stand Vanessa Dambacher und nahm ein Medaillenset mit. Das Ausscheidungs-Rennen (dreimal 50 Meter Freistil) gewann sie überzeugend. Lara David stand zum ersten Mal in zwei Endläufen. Sie schwamm über 100 Meter Lagen 1:20,19 Minuten und bekam in der Jugend Bronze. Im 100 Meter Rücken Finale gewann sie Silber. Ansonsten stellte sie noch weitere sechs Bestzeiten auf. Im 100 Meter Rückenendlauf stand Marco Ditz und schwamm am Podest vorbei (1:08,83 Minuten). Im offenen 100 Meter Rücken Finale stand Helena Eberhard. Sie freute sich am Ende über Bronze. Ansonsten nahm sie nur Medaillen für ihre Rennen mit und schwamm siebenmal neue persönliche Bestzeiten. Vor- und Endlauf schwamm David Gentner. Im Jugendlauf schwamm er 100 Meter Lagen und verfehlte knapp Bronze (1:16,33). Zweimal qualifizierte sich Johanna Gölder für die Endläufe. Mit Silber und Bronze wurde sie im 100 Meter Brust beziehungsweise Freistil-Rennen belohnt. Bei 100 Meter Brust steigerte sie ihre Bestzeit auf 1:23,54 Minuten. Im Ausscheidungs-Rennen (cut-off) wurde sie Zweite. Vor- und Endlauf über 100 Meter Rücken und Freistil bestritt Vivien Jocham. Über 100 Meter Rücken ließ sie sich Silber umhängen und im 100 Meter Freistilrennen wurde sie Fünfte. In den weiteren Rennen stand sie immer auf dem Podest. In 1:10,45 Minuten hat Marco Leipold den Endlauf über 100 Meter Brust gewonnen. Des Weiteren entschied er in 31,73 Sekunden auch die 50 Meter Bruststrecke für sich. Zweimal stand Julia Merkel im Jugendfinale. Die 100 Meter Rücken beendete sie mit Gold und die 100 Meter Freistil mit Silber. Vier weitere Bestzeiten stellte sie auf und nach jedem Wettkampf hatte sie eine Medaille. Silber gab es im 100 Meter Lagen Finale für Julian Morassi. Im cut-off schwamm er zu Gold. Die dritte 50 Meter Freistilstrecke sprintete er in 25,88 Sekunden. Im 100 Meter Schmetterling-Endlauf stand Elena Perez-Kelke und steigerte sich auf 1:18,89 Minuten. Der 13-jährige Leon Peter bestritt das Jugendfinale über 100 Meter Schmetterling und wurde Vierter in neuem Hausrekord (1:26,37). Ebenfalls auf Platz vier landete Leonie Schmid im 100 Meter Brust Endlauf. Auch sie freute sich über ihre Bestzeit von 1:28,15 Minuten. Medaillen gab es bei all ihren neun Starts. In drei Endläufen stand Benedikt Uhl. Ganz oben stand er nach 100 Metern Schmetterling, über 100 Meter Freistil gewann er mit 56,73 Sekunden (Bestzeit) Bronze und Platz 5 gab es nach 100 Meter Lagen. Im cut-off Rennen schwamm er zu Silber. Hannes Baßler holte über Freistil und Brust ein Medaillenset und sieben Bestzeiten. Unter den Medaillengewinner fand sich auch Viktoria Daus (Silber und Bronze auf Rücken- und Bruststrecken). Mira David erschwamm nur Podestplätze. Nach seinem 200 Meter Rückenrennen freute sich Magnus Engelhard über Bronze. Tom Gentner konnte mehrmals auf das Podest schwimmen. Die 11-jährige Pauline Hauber holte Silber und zweimal Bronze. Leah Krüger schwamm über 100 Meter Rücken zu Silber und gewann Bronze über 200 Meter Lagen und 200 Meter Rücken. Der 10-jährige Linus Laing holte bei jedem seiner sechs Starts eine Medaille. Die 50 Meter Freistil kraulte er in 37,41 Sekunden. Der zwölfjährige Michel Maier stellte die gleiche Bilanz auf. Die 100 Meter Freistil schwamm er in 1:18,76 Minuten. Am Ende der 200 Meter Lagen bekam Mark Oetzel Silber. Kim Pratschke ging zweimal mit Silber über 50 und 200 Meter Brust nach Hause. Annika Schmid entschied bei den 13-jährigen die 200 Meter Lagen für sich. Silber und Bronze gab es für weitere vier Starts. Alina Stauß holte viermal Gold und dreimal Silber. Über 100 Meter Schmetterling erschwamm sie in 1:32 Minuten Silber. Die zwei Jahre jüngere Schwester Emilia (Jahrgang 2013) schwamm zweimal zu Bronze (200 Meter Brust und 50 Schmetterling). Ihr Zwillingsbruder Luca stand dreimal auf dem Podest. Zweimal Silber über 100 Meter Lagen und 50 Meter Schmetterling und für 200 Meter Freistil wurde er mit Bronze belohnt. Dreimal Silber und einmal Bronze und fünfmal auf Platz vier, war die Ausbeute von Bruder Niklas (2008). Über 50 und 100 Meter Rücken holte sich Albert Tutelea (2011) Silber und Bronze, in 43,2 Sekunden und 1:35,95 Minuten. Gold, Silber und Bronze ließ sich Hanna Widmann für ihre drei Bruststrecken 50, 100 und 200 Meter umhängen. Hanna Wojek (2014) holte sich lauter Gold- und Silbermedaillen bei ihren acht Starts. Im gleichen Jahrgang schnupperte Konrad Wörner zum ersten Mal auf der Kurzbahn Wettkampfluft und holte sich je zwei Silber- und Bronzemedaillen. In den 50 Meter Staffeln gingen alle Goldmedaillen an die ASA.