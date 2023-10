Spitzenreiter Unterkochen lässt Punkte liegen

Dieses Remis kann Unterkochen leicht verdauen. Erst in 81. Minute stellt der Spitzenreiter auf 1:1 und profitiert auch vom Remis seiner Verfolger.

Mögglingen ‐ Hofherrn.-Unterr. II 2:3 (1:0). Tore: 1:0 Kuhn (6.), 1:1 T. Krohmer (60.), 2:1 Österle (68.), 2:2 V. Milojkovic (80.), 2:3 D. Aldic (85.). Bes. Vork.: Rote Karte Hofherrn.-Unterr. II (37.). Heimelf hat nicht gemeldet.

Stödtlen/Tannhausen ‐ Durlangen 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Falcone (20.), 1:1 M. Michel (39.), 1:2 Drimus (65.), 2:2 D. Weissenburger (69.). In einer zerfahrenen Begegnung kam bei beiden Mannschaften nur wenig Spielfluss auf. Die Tore entstanden durch gute Einzelaktionen. Im Ganzen betrachtet ein faires Ergebnis in einem Spiel, das keinen Sieger verdient hatte.

Neuler ‐ Heldenf./Heuchl 1:1 (1:1). Tore: 1:0 T. Knauer (8.), 1:1 Pfeiffenberger (44.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Heldenf./Heuchl. (88.). Der TV begann stark und ging verdient mit 1:0 in Führung. Im Laufe der ersten Halbzeit kam die SG immer besser ins Spiel und belohnte sich mit dem 1:1 kurz vor der Pause. Im zweiten Durchgang hatten beide Mannschaften jeweils nur noch eine gute Möglichkeit. Der heimische TV warf in der Schlussphase nochmals alles nach vorne, es wollte aber nichts mehr gelingen. Insgesamt ein leistungsgerechtes Unentschieden.

Unterkochen ‐ Lorch 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Weida (25.), 1:1 M. Viehöfer (81., FE). Gegen die SF Lorch tat man sich von Beginn an schwer. Dennoch hatte Unterkochen die erste Chance durch Eckstein, die vom Lorcher Keeper stark pariert wurde. Lorch ging dann in der 25. Minute durch einen Heber in Führung. Danach tat sich Unterkochen weiterhin schwer gegen ballsichere Gäste, die sehr sicher in der Defensive standen. Erst in der zweiten Halbzeit dreht sich das Spiel langsam in Richtung von Unterkochen. Ein erster Pfostenschuss von Zelic untermauerte den Willen zum Ausgleich. Auch beim Kopfball an die Latte erneut von Zelic hatte Lorch Glück. Ein Foulelfmeter nach knapp 80 Minuten brachte dann den verdienten Ausgleich. Kurz vor Schluss wurde es nochmal hektisch. Doch am Ende stand ein 1:1, mit dem beide Mannschaften leben können.

Schwabsberg-Buch ‐ Bettringen 0:1 (0:1). Tor: Stich (28.). Heimelf hat nicht gemeldet.

Lauchheim ‐ Dorfmerkingen II 1:4 (0:2). Tore: 0:1 T. Kaschek (4.), 0:2 D. Schuster (34.), 0:3 G. Guimaraes (63.), 1:3 D. Ziegler (88.), 1:4 L. Kalweit (89.). Heimelf hat nicht gemeldet.