Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ auf der Zielgeraden

In diesem Jahr feiert die große Weihnachtsspendenaktion der „Schwäbischen Zeitung“, „Helfen bringt Freude“, ihren zehnten Geburtstag. Und die Leserinnen und Leser sind auch in diesem Jahr wieder sehr spendenfreudig - und das trotz oder vielleicht gerade wegen der vielen Krisen in der Welt.

Dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Insgesamt kamen in den vergangenen zehn Jahren über fünf Millionen Euro an Spenden zusammen

Über das gesamte Verbreitungsgebiet der „Schwäbischen Zeitung“ stellen wir auch in diesem Jahr wieder die einzelnen Vereine und Institutionen vor, die Gutes tun in der Welt. Mit dem Geld werden Projekte in 34 Ländern auf der ganzen Welt unterstützt.

Letztes Jahr erhielten rund 100 lokale Initiativen im Verbreitungsgebiet Geld aus den Spenden der Leserinnen und Leser. Einige Instituationen hatten wir bereits präsentiert, im Folgenden ein kurzer Zusammenschnitt.

Aalener Verein hilft in Uganda

Der Aalener Verein „Freundeskreis Uganda“ hilft seit Jahren in dem afrikanischen Land. Die Situation in Uganda ist eine besonders schwierige. In Ostafrika und speziell in Uganda regnet es derzeit so stark, dass den Menschen das Wasser mitunter bis zum Hals steht. Straßen, Brücken, Eisenbahnlinien werden unterspült und sind unpassierbar, die Ernte der Bauern ist zerstört. In Uganda sind einige Landesteile komplett abgeschnitten.

Die Armee rückt aus, um wenigstens einige Straßen zu reparieren. Auch macht sich das Wetterphänomen El Niño und der Klimawandel in diesen Ländern stärker bemerkbar als bei uns. Die typischen Trocken- und Regenphasen wie früher gibt es nicht mehr.

Normalerweise herrschen in Uganda immer angenehme Temperaturen so um die 25 Grad vor. Politisch hat sich mit den Wahlen vor zwei Jahren und einigen neuen Gesetzen vieles zum Negativen entwickelt. Es gibt jetzt zum Beispiel ein schlimmes Homosexuellen-Gesetz.

Homosexuelle Menschen werden politisch und gesetzlich verfolgt und es drohen bis zu 14 Jahre Haft. Wer andere anschwärzt, wird belohnt. Speziell in der Hauptstadt Kampala gibt es eine große Community. Homosexuelle leben oft in versteckten Wohnungen oder suchen nach Asyl. Der Freundeskreis Uganda hat hier also genügend Ansatzpunkte, um zu helfen.

Corona führte zu finanziellem Einbruch

„Corona hat uns als Freundeskreis finanziell stark belastet. Die Preise für Lebensmittel sind in Uganda stark gestiegen, wesentlich mehr als bei uns in Deutschland. Wir mussten unser Hühnerprojekt zeitweise einstellen, weil wir uns das Tierfutter nicht mehr leisten konnten“, berichtet Florian Heusel von den Problemen, die bei diesen Hilfestellungen auch den Verein treffen.

Sucht, Armut - Es gibt so viele Umstände, die Kinder und Jugendliche in Nöte bringen. Die Caritas Ostwürttemberg hat viele Lösungsansätze, um zu helfen. Für die Kinder und Jugendlichen ist die „Knalltüte" ins Leben gerufen worden.

Bei „ChancenPlus„ haben Betroffene die Möglichkeit auf finanzielle Einzelhilfe. Die Caritas unterstützt, wenn staatliche Leistungen nicht ausreichen oder besondere Anschaffungen notwendig sind. „Wir möchten Teilhabe ermöglichen und Entwicklungschancen fördern. Es gibt eine Reihe von Fördermöglichkeiten“, sagt Anita Knauss, Geschäftsführerin der „Knalltüte“ und Mitglied des Leistungsteams der Caritas Ostwürttemberg.

Umso wichtiger sind die „Mutmacher„, die bei der Caritas unterstützen. Hierbei handelt es sich um ein Ehrenamts-Projekt im Rahmen der „Knalltüte“, in dem es darum geht, Zeit zu spenden. Über die Ostalb hinweg verteilen sich die unterschiedlichen „Kindergruppen„, die den Kindern und Jugendlichen, meistens zwischen acht und zwölf Jahren, helfen sollen, Süchte besser zu verstehen.

Förderung von Kindern und Spenden von Betrieben

Ein weiteres Förderprojekt ist „Kids leben...„ und richtet sich an Schulen, Kindergärten, Vereine, Träger der offenen Jugendarbeit und allen, die sich für Kinder engagieren. Jedes Jahr ein neues Thema, jedes Jahr die Möglichkeit, sich mit einer Projektidee um Fördermittel zu bewerben. Auch Unternehmen können helfen.

Bei „Restcent„ können die Betriebe die Stelle nach dem Komma spenden, „so merken sie die Spendenbeträge manchmal gar nicht - und helfen dennoch.“, sagt Knauss. Die Knalltüte ist nur eine Organisation innerhalb der Caritas, die sich vor allem der Hilfe von Kindern und Jugendlichen verschrieben hat.

„Wenn die Kinder einen begrüßen, einen umarmen, da fühlt man richtig, wie sehr sie ein bisschen Wärme und Zuneigung brauchen“ - so geht es Comboni-Bruder Hans Dieter Ritterbecks jedes Mal, wenn er in der südsudanesischen Hauptstadt Juba auf Straßenkinder trifft.

Seit 2018 in der kriegsgebeutelten Region als Missionar im Einsatz, ist er als „Bayadan“ - als Weißer - bei den Kindern und Jugendlichen bereits bekannt. „Die Kinder freuen sich so sehr über die Zuwendung und werden deshalb auch schnell anhänglich, das bewegt einen schon und da kriegt man im Umgang mit ihnen auch immer wieder feuchte Augen“, berichtet Ritterbecks von diesen Begegnungen.

Weitere Initiativen nach Weihnachten

Um diesen auf der Straße lebenden Kindern und Jugendlichen zu helfen, hat die Rechtsanwältin Yasmin Ahmed zusammen mit dem Comboni-Missionar Pater Paolino vor etwas mehr als fünf Jahren die Initiative „Divine Mercy Action“ ins Leben gerufen. Mit dem Projekt sollen den Kindern und Jugendlichen ein sicherer Schlafplatz, geregelte Mahlzeiten sowie Zugang zu Bildung und medizinischer Versorgung ermöglicht werden.

Nach den Weihnachtsfeiertagen geht es dann weiter mit der Vorstellung weiterer Initiativen. So stellen wir erstmals im Rahmen von „Helfen bringt Freude“ die Organisation „Hope for Africa“ vor.

Kinder, die noch nie in in ihrem leben richtig geduscht haben, Fetzen am Leib tragen, manchmal einen, manchmal keinen Schuh besitzen und ihr Hungergefühl durch das Schnüffeln von Klebstoff übertönen - die Schilderungen von Jürgen Köpfer machen betroffen.

Deshalb hat sich Köpfer, der gemeinsam mit seiner Frau Heike den Tannhausener Verein „Hope for Africa“ gegründet hat, vorgenommen, den Ärmsten der Armen in den kenianischen Slums, den Straßenkindern, zu helfen.