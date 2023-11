Aalen

Spenden vom Kindermusicalprojekt für den Kinder- und Jugendhospizdienst

Aalen

Irmgard Schülein und das Ehepaar Seng übergeben den Spendenschenk an Alexandra Schütz vom Kinder-, Jugend- und Familienhospizdienst (von links). (Foto: Malteser Hilfsdienst )

1050 Euro Spenden, die bei dem Musicalprojekt „Familie, ups ‐ ein Kindermusical für Jedermann“ gesammelt wurden, übergab jetzt Irmgard Schülein von der Kirchengemeinde Ammelbruch an den Kinder- und Jugendhospizdienst in Aalen. Dass bei dem Projekt 2010 Euro Spenden eingenommen wurden, die sich der Kindergarten Pusteblume in Langfurt und das Kinder- und Jugendhospiz in Aalen teilen, freut Alexandra Schütz, Leitende Koordinatorin Kinder-, Jugend- und Familienhospizdienst Ostalb und Heidenheim sehr: „Ich hatte selbst die Gelegenheit, das Musical im Sommer mit zwei unserer begleiteten Kinder anzusehen“, so Schütz.

