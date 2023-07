Spektakuläres Unentschieden in Schwörsheim

Nur zwei Tage nach dem 3:1–Erfolg gegen Oberligist 1. FC Normannia Gmünd stand für Regionalligist VfR Aalen das nächste Testspiel an. In Schwörsheim traf die Mannschaft von Trainer Tobias Cramer auf Verbandsligist TSG Hofherrnweiler–Unterrombach. In einem ereignisreichen Testspiel trennten sich beide Mannschaften 3:3.

Ein ereignisreicher Auftakt

Bei sommerlichen Temperaturen war die Partie umgehend auf Betriebstemperatur. In der zweiten Minute verpasste Cornelius Fichtner die Führung für die TSG. Sein Abschluss aus rund 14 Metern wurde im Defensivverbund geblockt. Eine Minute später hätte der VfR beinahe jubeln dürfen. Den Kopfball von As Ibrahima Diakité parierte TSG–Schlussmann Joshua Barth überragend. In der sechsten Minute konnte sich auch Maurice Brauns erstmals auszeichnen. Den Abschluss von Yusuf Emre Baran parierte er sicher. Fünf Minuten später war wieder der VfR im Vorwärtsdrang. Doch an Barth gab es kein Vorbeikommen. Erst scheiterte Benjamin Kindsvater und wenige Sekunden später Daniel Rapp. In der 14. Minute ging ein Kopfball von Rilind Kabashi knapp am Tor vorbei. Der VfR hatte in einer munteren Anfangsphase ein Chancenplus, doch de TSG hielt gut dagegen. Mitte der ersten Halbzeit konnte VfR–Torhüter Maurice Brauns einen Schuss von Tim Brenner erst im Nachfassen entschärfen (23. Minute).

Samuel Schwarzer klärt hinten — und vorne trifft Ncio Zahner

In der 29. Minute überlupfte Daniel Rapp Torhüter Joshua Barth. Samuel Schwarzer konnte auf der Linie klären und ein VfR–Nachschuss wurde schließlich geblockt. Sekunden später durfte die TSG jubeln. Nach einem Konter bediente Johannes Eckl Nico Zahner. Dieser ließ Brauns aus rund elf Metern keine Chance. Die Führung hielt allerdings nicht lange. Nur drei Minuten später foulte Samuel Schwarzer VfR–Stürmer As Ibrahima Diakité im Strafraum. Benjamin Kindsvater verwandelte den Elfmeter sicher zum 1:1. Lediglich zwei Minuten später zeigte Schiedsrichter Stefan Treiber erneut auf den Punkt. Dieses Mal gab es Strafstoß für die TSG. Zahner, der gefoult wurde, lief an und traf nur die Latte. In der 40. Minute sollte die TSG dann aber doch erneut in Führung gehen. Oliver Rieger vernaschte auf der linken Seite die VfR–Defensive. Die halbhohe Hereingabe nahm Daniel Rembold direkt und traf aus zehn Metern zum 2:1. Das war gleichzeitig auch der Halbzeitstand.

VfR: zwei Tore in der Schlussphase

Die Mannschaft von Trainer Patrick Faber startete perfekt in den zweiten Durchgang und erhöhte in der 47. Minute auf 3:1. Nach einer starken Vorlage von Veljko Milojkovic, lief Tim Brenner durch und vollstreckte flach aus rund 18 Metern zum 3:1. Sechs Minuten später verhinderte Brauns einen noch höheren Rückstand. Anfangs spielte nur die TSG, doch nach und nach wurde der VfR stärker. Es gab Chancen auf beiden Seiten, doch erst acht Minuten vor dem Ende fiel der 2:3–Anschlusstreffer. David Preu war der Torschütze. In der 88. Minute setzte Paolo Maiella mit seinem Treffer zum 3:3 den Schlusspunkt dieser Partie. So bewertete VfR–Trainer Tobias Cramer den Auftritt seiner Mannschaft: „Vom Grundatz her war dieses Unentschieden absolut in Ordnung, weil ich der Mannschaft hintenheraus bezüglich der Moral ein Kompliment ausspreche. Man hat heute gesehen, dass eine gedankliche Müdigkeit vorhanden ist. Die zwei Tage beim Mountainbike–Weltcup steckten uns zudem auch noch in den Knochen. Die Jungs haben am Freitag viele Stunden beim Kids Day in der Sonne gestanden — und gestern hatten sie auch den ganzen Tag unterstützt. Das hat man dann heute gemerkt.“