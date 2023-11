Sie ist seit etlichen Jahren ein fulminanter Höhepunkt zum Start ins neue Jahr in Aalen: die Turngala des Schwäbischen Turnerbunds (STB) und des Badischen Turner-Bunds (BTB). Das wird auch zum Auftakt des Jahres 2024 so sein. Am Neujahrstag, Montag, 1. Januar, ist die Turngala um 14 und um 18.30 Uhr in der Ulrich-Pfeifle-Halle zu erleben. Tickets dafür sind ab sofort erhältlich.

Weltmeisterliche Vorstellungen auf dem Trampolin

Es (f)liegt was in der Luft - eine weltmeisterliche Vorstellung auf dem Trampolin, Luftakrobatik, dass dem Publikum der Atem stockt, und mitreißende Rasanz unter dem Korb: Wenn die Turngala vom 28. Dezember bis zum 9. Januar bei ihren insgesamt 18 Vorstellungen in zwölf Hallen Baden-Württembergs zu Gast ist, vergeht für die Zuschauer die Zeit buchstäblich wie im Flug.

Das Motto lautet „Eternity“

Denn es geht - diesmal unter dem Motto „Eternity“ - hoch hi-naus: Fabian Vogel und sein österreichischer Partner Benny Wizani präsentieren bei der Turngala Dreifachsalti, Doppelsalti mit bis zu zweifachen Schrauben und weitere spektakuläre Elemente, kurz: Trampolinturnen auf höchstem Niveau. Weltmeister Fabian Vogel (Bad Kreuznach), einer der erfolgreichsten Trampolinturner des Turn-Teams Deutschland, hat bereits viele nationale und internationale Erfolge gefeiert und ist aktuell amtierender Deutscher Synchron-Meister. Der 28-Jährige verteidigte im November im englischen Birmingham im Synchron-Springen seinen WM-Titel von 2022 souverän. Sein Trampolin-Partner bei der Turngala ist der sechsmalige österreichische Meister Benny Wizani, der in Wien trainiert und sein großes Ziel, die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris, bei der WM in England mit einem sechsten Platz in der Einzelwertung erreicht hat. Benny wurde 2016 und 2018 von Turnsport Austria zum „Turner des Jahres“ gekürt.

Sabrina fasziniert mit dem Luftring

Auch Sabrina befindet sich bei ihren Auftritten hoch in der Luft - am Luftring. Dieses Sportgerät - auch Aerial Hoop genannt - ist ein stabiler Ring, der an einem oder an zwei Seilen, meistens an einem Punkt befestigt, von der Decke hinunterhängt. An diesem Ring, an den Seilen und rundherum wird Luftakrobatik vorgeführt. Dabei turnen eine oder mehrere Personen an Requisiten, wie beispielsweise dem Trapez, dem Vertikaltuch oder dem Luftring, hoch in der Luft. Sabrina stammt aus Montreal (Kanada) und ist eine der ganz Großen ihrer Disziplin: Die Welt ist ihr Zuhause und der Luftring ihre Leidenschaft. Wenn Sabrina in die Luft entschwebt, entsteht eine wundervolle Symbiose aus Show und Poesie in Bewegung und in der Luft. Sie verzauberte das Publikum schon im Cirque du Soleil, bei Palazzo, im Belarus Circus und im Cirque Eloize oder beim Circus Festival.

Acrobatic Sports Theatre zeigt Basketball

Seit 2004 zeigen die Jungs des Faceteam Acrobatic Sports Theatre ihre Basketball-Shows oder Slam-Dunking-Shows mit hohem akrobatischem Touch. Bei über 3000 Live-Auftritten auf fünf Kontinenten haben sie bereits mehr als 15 Guinness-Weltrekorde im Basketball- und im Trampolin-Bereich aufgestellt. Die „Riesen“ unter dem über drei Meter hohen Korb haben schon mit den Größten in der Sportwelt wie dem Basketball-Weltverband FIBA, der Nordamerikanischen Basketball Association NBA, dem Cirque du Soleil, „Britain’s Got Talent“ - der englischen Variante von „Deutschland sucht den Superstar“ - und vielen mehr zusammengearbeitet. Spektakuläre Sprünge und Würfe, in der Luft herumwirbelnde Spieler und verblüffende Spielzüge - das Publikum kommt aus dem Staunen ob der „Kunststückchen“ der Basketball-Stars nicht mehr raus.