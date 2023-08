Über Forschung, Innovation und Wirtschaftsförderung hat sich der SPD–Kreisvorstand mit dem Rektor der Hochschule Aalen, Professor Dr. Harald Riegel, mit Hochschulkanzlerin Ulrike Messerschmidt sowie den Prorektoren Professor Dr.-Ing. Heinz–Peter Bürkle und Professor Dr. Anja Dieckmann ausgetauscht.

Die stellvertretende Kreisvorsitzende und Aalener SPD–Gemeinderätin Petra Pachner hob in ihrer Begrüßung hervor, dass die Hochschule für angewandte Wissenschaften ein einzigartiger Leuchtturm für Wirtschaft und Forschung in Baden–Württemberg darstelle, der für die Zukunft der Region mit Blick auf den Transformationsprozess unendlich wertvoll sei. Riegel und sein Team stellten die Hochschule Aalen mit ihren fünf Fakultäten, 60 Studiengängen sowie mehr als 130 Kooperationen weltweit und über 5.000 Studierenden vor. Die Hochschule nehme im bundesweiten Vergleich einen der ersten Plätze ein, was die Generierung von Finanzmitteln für Forschungsprojekte angehe, die am Ende immer auch eine Wirtschaftsförderung für die Region darstellten, berichtete Riegel.

Für die SPD–Gemeinderatsfraktion erkundigten sich Hermann Schludi und Andrea Hatam mit Bezug auf die veränderten Bedingungen in der Gesundheitslandschaft nach Kooperationsformen der Hochschule mit Arztpraxen und den Kreiskrankenhäusern. Riegel hob hervor, dass man das Themenfeld fest als Angebot im Studium etabliert habe und mit dem Studiengang „Physician Assistant“ einen Beitrag in der medizinischen Versorgung für den Landkreis leiste.

Der SPD–Kreisvorsitzende Jakob Unrath lobte die Hochschule als eine der forschungsstärksten Einrichtungen für angewandte Wissenschaften in Deutschland. Die Hochschule Aalen sei seit Jahrzehnten ein Motor für den Wohlstand in der Region und ein Garant dafür, dass die Herausforderungen mit Blick auf den Wandel in der Wirtschaft bewältigt werden können.