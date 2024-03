Sparkassendirektor Tobias Schneider wird 50

{:tag :capitals, :attrs {:class „character“, :displayname „a_spitzmarke“, :name „capitals"}, :content ["Aalen „]}(an) - Am 4. März feiert Sparkassendirektor Dr. Tobias Schneider, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ostalb, seinen 50. Geburtstag. Der gebürtige Freiburger, aufgewachsen am Kaiserstuhl, schätzt die entspannte und lebensbejahende Einstellung der Badener und freut sich, diese auch auf der Ostalb wiederzufinden.

Nach dem Studium der Physik in Freiburg und anschließender Promotion in Dresden wechselte er in den Bankensektor - ein nur auf den ersten Blick ungewöhnlicher Schritt. Denn die analytische Herangehensweise und das mathematische Rüstzeug sind wesentliche Eigenschaften, insbesondere in den Bereichen Risikosteuerung und Controlling. Schneiders wesentliche berufliche Stationen waren die Bereichsleiterstelle bei der Volksbank Freiburg und die Position als stellvertretendes Vorstandsmitglied bei der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen - sein erster Schritt ins Schwäbische.

Im Oktober 2020 machte Schneider den Sprung weiter ostwärts auf die Ostalb als neues Vorstandsmitglied des Geschäftsbereiches III. Bei der Kreissparkasse Ostalb verantwortete er zunächst die Bereiche Unternehmensentwicklung, Controlling und Finanzen, Organisation, Compliance sowie Bau- und Haustechnik. In der neuen, ab 1. Juli 2024 wirksamen Struktur des Zweiervorstands kommen für ihn drei neue, wichtige Bereich dazu: das Privatkundengeschäft, die S-Immobilien Ost-alb GmbH und die gesamte Marktfolge.

Schneider schätzt die schwäbischen Tugenden auf der Ost-alb, die Innovationskraft, die vielfältigen gelebten Traditionen sowie den besonders bei Vereinen und im Ehrenamt spürbaren Gemeinsinn. Und das alles, eingebettet in eine prosperierende Wirtschaftsregion, mit schöner Landschaft und lebendiger Kultur. Deshalb ist es für ihn selbstverständlich, sich u.a. im Vorstand des Fördervereins Internationales Musik- und Kulturzentrum Schloss Kapfenburg und im Kuratorium der Gmünder VHS zu engagieren.

Seinen Ausgleich findet er beim Wandern oder - nach jahrelanger Pause - neuerdings auch wieder beim Skifahren in Südtirol. Seine ganz besondere Leidenschaft gehört der alemannischen Fasnet, der er jedes Jahr ausgiebig frönt.

„Ich bin dankbar für die vielen spannenden Begegnungen und Erfahrungen in meinem Leben, die mich sehr geprägt haben. Gleichzeitig bin ich neugierig auf die Zukunft, denn wir leben in bewegten Zeiten mit zahlreichen, einschneidenden und schnellen Veränderungen. Dies gilt für Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und selbstverständlich auch für den Banken- und Sparkassensektor. Hier will ich meine Position nutzen, um aktiv und kreativ die Zukunft der Kreissparkasse Ostalb und der Region weiter mitzugestalten. Wichtig ist es, gesund zu bleiben und das Leben positiv anzugehen“, so Schneiders Resümee.