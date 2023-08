Spannung ist in der Bezirksliga garantiert

Die SG Bettringen ist nach einem Jahr in der Landesliga wieder da, die Sportfreunde Lorch (zuletzt Kreisliga A) auch. Dazu gesellt sich der Neuling SGM Stödtlen/Tannhausen und die bekannten Gesichter aus Neuler, Lauchheim und Unterkochen. Die neue Runde in der Fußball–Bezirksliga Ostwürttemberg hat viel zu bieten, vor allen Dingen Spannung.

Der TV Neuler hat verloren, und zwar an Offensivpower. Mit Spielertrainer Gioacchino „Joe“ Colletti (trainiert und spielt für Union Wasseralfingen) und Manuel Greiner (Sportfreunde Rosenberg) hat der Verein, der seit dieser Runde von Stefan Rettenmaier trainiert wird, zwei Stützen weniger. „Durch den Abgang von Colletti fehlen uns erst einmal 27 Tore, die erst einmal einer schießen muss.“ Die Vorbereitung auf seine erste Saison mit dem TVN verlief „zufriedenstellend“. Bis auf Felix Schüll (kehrt langsam zurück ins Training) hatte das bekannt „verschworene“ Team aus Neuler keine Verletzten zu beklagen. „Wir müssen den Umbruch meistern und die Offensivkraft anders verteilen“, sagt Rettenmaier. Dazu wäre ein guter Start in die Saison natürlich förderlich. „Es wird eine interessante Runde werden.“ Topfavoriten sind dabei für den Coach aus Neuler: Sontheim, Unterkochen, Bettringen und der Geheimfavorit aus Lorch. Generell gibt es für Rettenmaier dahinter kein Team, das durchgereicht werden wird. „Wir wollen auf keinen Fall in Bedrängnis geraten.“ Klar ist: „Du kannst dich in keinem Spiel ausruhen.“

In Neuler wird auch in diesem Jahr das Kollektiv ein Erfolgsgarant sein. „Ab dem ersten Training habe ich gemerkt, dass das eine eingeschworene Truppe ist und da macht es einfach Spaß mit solchen Spielern zu arbeiten.“ Dennoch tritt Rettenmaier in Sachen Zielsetzung auf aufgrund des „kleinen Umbruchs“ auf die Bremse. Auf die Bremse tritt bei der TSG Hofherrnweiler–Unterrombach II keiner. Vielmehr ist für Trainer Christoph Merz klar: „Wir wollen auf jeden Fall besser abschneiden, als in der vergangenen Runde.“ Da hat die Reserve des Verbandsligisten nicht immer komplett überzeugen können. „Die Konstanz hat gefehlt.“ Sowohl auf dem Platz als auch in der Mannschaft habe es nicht gepasst. „So haben wir uns das nicht vorgestellt.“ Optimistisch stimmt Merz, der in sein achtes Trainerjahr am Sauerbach geht, die gute Vorbereitung und die Qualität im Kader. „Klar, tut uns der Abgang von Maurice Kurz nach Unterkochen weh. Aber das ist jetzt die Chance für die jungen Spieler.“ Kurz werde vor allen Dingen aber auch als Typ auf dem Platz fehlen. Fehlen soll es allerdings nicht an der nötigen Einstellung. Diese ist für Merz einer der Gründe, warum es in der vergangenen Spielzeit eben nicht immer gepasst habe am Spieltag. „Wir sind fit, sind optimistisch und wollen natürlich gerne vorne dabei sein.“ Der große Favorit ist für Merz Sontheim. „Ich dachte eigentlich schon, dass sie den Aufstieg in der vergangenen Saison meistern.“ Da allerdings hatte am Ende bekanntlich Bargau die Nase vorne und darf in dieser Runde in der Fußball–Landesliga antreten. „Wer vorne dabei sein will, der muss konstant spielen und das waren wir zuletzt eben auch nicht“, schiebt Merz noch einmal nach. Personell sieht er sein Team in dieser Runde allerdings besser aufgestellt. Zudem kehrt mit Hannes Melzer ein Leistungsträger aus seiner verletzungsbedingten Auszeit zurück. Auch mit Max Discher und Luca Weiland kann Merz von Beginn der Saison an planen. Beide stehen wieder zur Verfügung.

Mit Spannung erwartet wird auch das Abschneiden der Überflieger aus der Kreisliga AII. Der Aufsteiger aus Stödtlen/Tannhausen um seinen Trainer Günter Leberle geht erstmals in der Fußball–Bezirksliga an den Start und komplettiert damit das Feld der sechs Mannschaften aus dem Aalener Raum. Die Zielsetzung kann im ersten Jahr natürlich nur Klassenerhalt lauten.

Für Unterkochen um seinen Trainer Patrick Bartak ist die Ausgangslage natürlich eine andere. Hier geht der Blick natürlich in die oberen Tabellenregionen. „Vorne mitspielen“, so lautet das Ziel. „Hinter der SG Bettringen werden sich die anderen Mannschaften einreihen“, so die Prognose von Unterkochens Abteilungsleiter Stefan Kurz, der seinen FVU stärker einschätzt, als noch in der vergangenen Runde. „Die Vorbereitung war gut und wir sind eine eingespielte Mannschaft.“ Die Reserve der Sportfreunde aus Dorfmerkingen möchte im zweiten Jahr in der Bezirksliga dagegen gerne den nächsten Schritt in der Entwicklung machen. Lauchheim um seinen Trainer Ilja Dragicevic darf man getrost einen Platz im gesicherten Mittelfeld zutrauen. Bei Schwabsberg–Buch dagegen muss man abwarten, wie die DJK den Abgang von Topstürmer Fabian Ehrmann kompensieren wird. Der hast sich bekanntlich dem Verbandsligisten Sportfreunde Dorfmerkingen angeschlossen.