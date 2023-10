Spannung an der Tabellenspitze der Kreisliga A II

In der Kreisliga A II hat Spitzenreiter TSV Hüttlingen zu Hause lediglich 0:0 gegen den 14. SV Kirchheim/Dirgenheim gespielt. Verfolger SV Pfahlheim (3:0 beim TV Bopfingen) und der SSV Aalen (1:0 beim SC Unterschneidheim) haben jetzt nur noch einen Punkt Rückstand. Der FC Röhlingen feierte den klarsten Erfolg am zehnten Spieltag. Zu Hause gegen den SV Kerkingen gab es ein 5:0. Auch die TSG Abtsgmünd war in Torlaune, 6:2 gegen den TSV Adelmannsfelden.

Bopfingen ‐ Pfahlheim 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Eigentor, Bostanci (13.), 0:2 L. Böhm (26.), 0:3 M. Veile (74.). Reserven: 0:3. Die Gäste aus Pfahlheim waren kämpferisch und läuferisch das klar bessere Team. Bopfingen war in allen Belangen unterlegen. Der Auswärtssieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung.

Röhlingen ‐ Kerkingen 5:0 (2:0). Tore: 1:0 M. Veit (16.), 2:0, 3:0 J. Brendle (35., 54.), 4:0 R. Junker (89.). Reserven: 1:3. Der FCR war über die komplette Spielzeit die bessere und spielbestimmende Mannschaft. Für die Heimelf ein mehr wie verdienter Sieg.

Abtsgmünd ‐ Adelmannsfelden 6:2 (2:1). Tore: 1:0, 6:2 J. Graule (4., 87.), 1:1 D. Boll (28.), 2:1 P. Klingenmaiser (39.), 3:1 F. Graule (64.), 4:1 B. Grupp (72.), 5:1 C. Schmid (74., FE), 5:2 D. Hahn (80.).

Hüttlingen ‐ Kirchh./Dirgenh. 0:0. Tore: Keine. Die Gastgeber hatten über die gesamte Partie mehr vom Spiel, die Gäste wurden hauptsächlich über Konter gefährlich. Hüttlingen nutzte sein Chancenplus nicht, weswegen sich beide Mannschaften mit einem Unentschieden trennten.

Unterschneidheim ‐ SSV Aalen 0:1 (0:0). Tor: Mahmud Omeirat (66.). Bes. Vork.: Gelb-Rot- Karte SSV Aalen (75.). In der ersten Hälfte war zwar Unterschneidheim etwas überlegen, konnte aber keinen Profit aus der Überlegenheit herausholen. In der zweiten Hälfte war die „Sabanovski-Truppe“ bis zum Platzverweis die bessere Mannschaft, erzielte aus einem Gestochere im Sechzehner heraus den Führungstreffer. Die letzten 20 Minuten mussten sie in Unterzahl dagegenhalten und schafften den nicht unverdienten Sieg über die Zeit.

Elchingen ‐ Zöbingen 2:2 (2:1). Tore: 1:0 B. Sauerborn (23.), 1:1 D. Gloning (33.), 2:1 L. Gold (39.), 2:2 L. Thum (59.). Reserven: 5:2. Ein Spielbericht wurde uns nicht geschickt.

Ellwangen ‐ U. Wasseralfingen 2:0 (0:0). Tore: 1:0 D. Banen Essome (55.), 2:0 G. Aliu (71.). In einer zerfahrenen ersten Halbzeit haben beide Mannschaften nur wenig Torchancen. Nach der Pause zeigt sich der FC Ellwangen präsenter und kann zwei seiner wenigen Torchancen nutzen und siegt verdient.

Westhausen ‐ Jagstzell 1:2 (0:0). Tore: 0:1 M. Rettenmeier (48.), 1:1 M. Egunjobi (70.), 1:2 T. Ziegler (87.). Reserven: 1:0. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, kamen die Gäste hellwach aus der Kabine und gingen in Führung. Der TSV konnte zwar ausgleichen aber Jagstzell setzte durch einen Konter kurz vor Schluss den glücklichen Siegtreffer.