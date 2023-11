Rund 1300 Absolventinnen und Absolventen der Hochschule Aalen sind im Rahmen der Graduiertenfeier 2023 in der Aula verabschiedet worden. Unter der Vielzahl der Gäste war dieses Jahr ein ganz besonderer Gast ‐ Geheimagent James Bond, dessen Karriere auf der Leinwand ebenso lange besteht wie die Hochschule Aalen.

Begleitet von den Dudelsack-Klängen der Kochen Clan Pipe Band betraten die in Talar, Schärpe und Hut gekleideten Absolventinnen und Absolventen die Aula. Im vergangenen Jahr konnten an der Hochschule Aalen 759 Bachelor- und 527 Masterstudierende ihr Studium erfolgreich abschließen. Aus diesem Anlass hat sich die Hochschule für die Eröffnung etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Im KI-erstellten Interview sprach Ulrike Messerschmidt, die Kanzlerin der Hochschule, mit dem berühmten Bond-Darsteller Daniel Craig, der dann auch seine Grüße an die anwesenden Absolventinnen und Absolventen richtete. Dieses Jahr stand die Graduiertenfeier unter dem Motto des berühmtesten Geheimdienstagenten der Welt, dessen Leinwandkarriere ‐ wie das Bestehen der Hochschule Aalen ‐ 60 erfolgreiche Jahre andauert.

Nach dem fulminanten Beginn richtete Rektor Professor Dr. Harald Riegel seine Worte an die jungen Menschen, die nun in ihre berufliche Zukunft starten. „Der Unterschied zwischen Wahnsinn und Genie definiert sich lediglich aus dem Erfolg“, zitierte Riegel aus dem Film „Der Morgen stirbt nie“ und appellierte an seine Zuhörenden, dass sie nun auch die Möglichkeit haben, mit ihrem erworbenen Wissen die Welt zu retten: „Also zumindest ein kleines Stück.“ Auch betonte Riegel, dass die Anwesenden in ihrem Studium gelernt hätten, faktenbasiert zu argumentieren und so Fakenews und Populismus erkennen und entlarven können. Diese Fähigkeit sollten die jungen Menschen dazu nutzen, um den öffentlichen Diskurs aktiv mitzugestalten.

Anschließend hielt Regina Schuster, Absolventin des Masterstudiengangs Applied Photonics, die Graduierten-Rede. Sie hat nicht nur ihren Bachelor, sondern auch ihren Master an der Hochschule Aalen absolviert. Zum Studieren an die Hochschule Aalen zu kommen, sei die beste Entscheidung ihres Lebens gewesen, so die frischgebackene Masterabsolventin. Weil die Neugierde eine wichtige Antriebsfeder fürs Lernen sei, ermutigte sie ihre ehemaligen Mitstreiter, diese Neugier nie zu verlieren.

Höhepunkt der Graduiertenfeier, die kurzweilig und unterhaltsam von Prorektorin Professor Dr. Anja Dieckmann und Benjamin Späth vom Veranstaltungsmanagement moderiert wurde, war die Ehrung der 84 Jahrgangsbesten sowie die Auszeichnung der Preisträgerinnen und Preisträger. Erstmals wurde auch der Studienpreis 2023 des Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), Bezirksverein Württemberg, verliehen.

Für musikalische Unterhaltung sorgte die Maschinenbau-Absolventin Asena Özarslan mit ihrer wunderbaren Stimme. Sie wurde von den Aalen Academic All-Stars an Piano, Bass und Schlagzeug begleitet. Die Ballettabteilung der Musikschule Aalen bot eine Choreografie dar, die rund 1.400 Gäste begeisterte. Ebenso beeindruckten die jungen Künstlerinnen der CircArtive School aus Gschwend, einer Berufsfachschule für Artistik, mit atemberaubenden Jonglier-Kunststücken und schwindelerregender Akrobatik.

Die Preise:

Bosch Technikkompetenzpreis: Stefan Staiger (B.Eng. Elektrotechnik)

Hochschulpreis der Sparkassenstiftung 2022: Elias Reisacher (Research Master Advanced Materials and Manufacturing)

Karl-Kessler-Preis: Patrick Grub (Research Master Advanced Materials and Manufacturing)

Siemens-Preis für die beste Abschlussarbeit des Studiengangs Mechatronik: Roman Brendler und David Stanke (B.Eng.)

Förderpreis AIM: Luis Bösnecker (M.Sc. Angewandte Oberflächen- und Materialwissenschaften)

Werner Weber Ehrenpreis: Adrian Hirn (Master of Taxation)

Karl Amon Optometry Award 2023: Torsten Dautzenberg und Kai Jaeger (beide M.Sc. Vision Science and Business (Optometry) )

Wieland-Nachhaltigkeitspreis: Nathanael Nafz (B.Eng. Mechatronik)

Preis für Technik und Medizin: David Schick ( M.Sc. Advanced Systems Design)

Studienpreis 2023 des VDE BV Württemberg: Marco Stütz (B.Eng. Elektrotechnik)

DAAD-Preis: Hang Liu (M.Sc. Angewandte Oberflächen- und Materialwissenschaften)

Buddy of the Year: Amrana Sandhu (B.Sc. User Experience)

