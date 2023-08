Später Schock kostet TSG Punkte

Einen gebrauchten Tag hat Verbandsligist TSG Hofherrnweiler–Unterrombach am Samstag in Ehingen erlebt. Beim 0:1 gegen das Team aus dem Ulmer Umland sah lange alles nach einem Unentschieden aus, ehe in der Schlussphase doch noch das Tor für den SSV fiel.

Dabei hatte die Begegnung mit einem echten Erfolgserlebnis begonnen. Nach nur vier Minuten hatte der Schiedsrichter nach einem Foul von TSG–Kapitän Jo Rief auf den Punkt gezeigt. Joshua Barth war aber direkt auf dem Posten und parierte den Versuch aus elf Metern. Beflügelt von der frühen Glanztat agierte die TSG in der Folge souveräner. So packte Tim Brenner nach gut 15 Minuten einen wuchtigen Fernschuss aus, den der Ehinger Torhüter allerdings parierte.

Die nächste nennenswerte Aktion war dann von negativer Natur. Der Sommerneuzugang Brenner konnte verletzungsbedingt nicht mehr weiter mitwirken und musste das Feld verlassen. Für ihn kam nach 31 Minuten Fabian Janik in die Partie.

Auch nach dem Seitenwechsel war das Spiel von wenig Risiko geprägt. Keine der beiden Mannschaften wollte den entscheidenden Fehler machen. Nach gut 65 Minuten kamen die Gäste noch einmal gefährlich vors Tor. Oli Rieger und Nicola Zahner brachten die Kugel aber nicht im Gehäuse unter. Aber auch Ehingen strahlte vereinzelt Torgefahr aus. Gut 20 Minuten vor Spielende feierte der unter der Woche vom VfL Wolfsburg verpflichtete Dino Nuhanovic sein Debut für die Weststädter. Der 19–jährige Mittelstürmer wirkt an Stelle von Johannes Eckl mit und sollte noch einmal frischen Wind in das Offensivspiel bringen. Hektisch wurde es dann aber kurz darauf auf der Gegenseite. In einer unübersichtlichen Situation klatschte die Kugel zunächst an den Pfosten. Jan–Luca Daur schaltete am schnellsten und brachte die Kugel im Nachschuss zum 1:0 für das Heimteam unter. In der Schlussphase brachte Patrick Faber mit Veljko Milojkovic einen weiteren bulligen Mittelstürmer, um doch noch Punkte mitzunehmen. Dieses Vorhaben war allerdings nicht von Erfolg gekrönt.

TSG: Barth – Weissensee, Rief, Schwarzer, Christlieb (85. Milojkovic) – Rembold (61. Köhnlein), Zahner, Baran, Brenner (31. Janik), Rieger (70. Lechleitner) – Eckl (69. Nuhanovic). Tor: 1:0 Daur (76.).