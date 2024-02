Sozialberatungszentrum Aalen ist eröffnet

Das neue Sozialberatungszentrum im Gebäude Marktplatz 2 wurde jetzt offiziell eröffnet, teilt die Stadtverwaltung mit. An zentraler Stelle hat die Stadt Sozialberatungsangebote zusammengefasst. Im ehemaligen Touristik Service finden sich jetzt auf zwei Stockwerken die Mobile Jugendarbeit, die Sozialberatung und die Wohnungsnotfallhilfe.

„Wir haben bisher in der ganzen Stadt verteilte Beratungsangebote in der Mitte der Stadt zusammengeführt“, erläutert Oberbürgermeister Brütting das Konzept.

Das Gebäude gehöre der Stadt und sei wegen seiner zentralen Lage dafür sehr gut geeignet. Zuletzt sei das Gebäude von Fair Fashion und als Corona-Teststelle genutzt worden, davor war der Touristik Service untergebracht. „Das Haus ist sehr schön geworden“, wird Brütting in der Pressemitteilung weiter zitiert. Die Fassade und auch innen sei das Gebäude saniert worden, auch ein wichtiger Impuls für eine attraktive Innenstadt. Insgesamt rund 119.000 Euro hat die Stadt investiert, überwiegend in die Erneuerung der Elektrik und IT-Ausstattung, aber auch in den Brandschutz, erläutert Ulrike Holl, Leiterin des städtischn Hochbauamts.

Mit der Bündelung der Beratungsangebote habe man auch auf den gesellschaftlichen Wandel reagiert, berichtet die Leiterin des Amts für Soziales, Jugend und Familie Katja Stark. Immer mehr Menschen benötigen eine spezielle Beratung, auch mangels immer mehr fehlender familiärer oder sonstiger Kontakte.

Im Erdgeschoss ist ein Aktionsraum eingerichtet, es sind zudem Gruppenangebote geplant, wie Vorträge und Informationsveranstaltungen. Jeden Donnerstag von 10 bis 12 Uhr wird ein kostenloses Frühstück für wohnungslose oder Menschen in besonderen Lebenslagen angeboten, um sich austauschen, und auch um in Kontakt mit den Mitarbeitern des Beratungszentrums zu kommen.

Jan Grau und Holger Wengert sind Ansprechpartner für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 26 Jahren. Sie bieten jeden Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr im Markplatz 2 eine offene Kontaktzeit für junge Menschen an. „Wir gehen natürlich auch zu den Treffpunkten, um uns selbst ein Bild zu machen von den Themen der jungen Menschen“, berichtet Wengert.

Bisher hatte Ute Fuchs ihr Büro im Bürgerspital. Nun steht sie als Ansprechpartnerin für Fragen und Unterstützung in allen Lebenslagen oder persönlichen Notlagen zur Verfügung. „Das können gesundheitliche Probleme oder finanzielle Sorgen sein“, berichtet Ute Fuchs, die von einer Kollegin, Manuela Kirsch, im Treffpunkt Rötenberg unterstützt wird.

Lisa Weißenburger und Hannah Wagner kümmern sich um Menschen, die in Aalen wegen drohender Obdachlosigkeit von der Stadt untergebracht wurden. Zudem vermitteln sie zwischen Mieter und Vermieter bei Problemen. „Wenn die Leute frühzeitig kommen, kann beispielsweise ein drohender Wohnungsverlust und Obdachlosigkeit verhindert werden“, sagt Stark abschließend.